Κορονοϊός: “Κόκκινος συναγερμός” στο Παρίσι

Σχεδόν 14.000 νέα κρούσματα, το τελευταίο 24ωρο, σε όλη τη χώρα. Εξετάζονται δρακόντεια μέτρα κατά της διασποράς του ιού στη γαλλική πρωτεύουσα.

Το Παρίσι και τα κοντινά του προάστια μπορεί να μπουν στη ζώνη μέγιστου συναγερμού για την επιδημία COVID-19 ήδη από τη Δευτέρα, αν επιβεβαιωθεί ότι συνεχίζεται η διασπορά της επιδημίας στην περιοχή αυτή, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Υγείας, Ολιβιέ Βεράν.

Η πρωτεύουσα και τα κοντινά της προάστια «ξεπέρασαν και τα τρία όρια που μπορούν να αντιστοιχούν στη ζώνη μέγιστου συναγερμού», δήλωσε ο Βεράν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ωστόσο μόνο «εδώ και λίγες ώρες». «Εάν αυτό πρόκειται να επιβεβαιωθεί, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να θέσουμε το Παρίσι και τη ζώνη περιμετρικά του Παρισιού σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού ήδη από τη Δευτέρα», διευκρίνισε ο Υπουργός, αναφέροντας ότι η κατάσταση θα επανεξεταστεί την Κυριακή.

Μια τέτοια κατάταξη «θα προϋποθέτει ότι οι κάτοικοι του Παρισιού και της ζώνης περιμετρικά της πρωτεύουσας θα περιορίσουν προσωρινά αλλά δραστικά τις κοινωνικές επαφές, σε κάθε περίπτωση πιο σημαντικά από αυτό που ήδη έκαναν: όχι πλέον οικογενειακές γιορτές, όχι πλέον πάρτι, κλείσιμο τελείως των μπαρ», δήλωσε.

Ο Υπουργός είπε επίσης ότι υπάρχει «επιδείνωση» της κατάστασης σε «πέντε μητροπόλεις, στη Λιλ, τη Λιόν, τη Γκρενόμπλ, την Τουλούζη και την Σεντ-Ετιέν», όπου «η εξέλιξη των τελευταίων ημερών παραμένει πολύ ανησυχητική». «Αν τα μέτρα (περιορισμού που έχουν ήδη ληφθεί) δεν αποδειχθούν αρκετά αποτελεσματικά, μπορεί να οδηγηθούμε να θέσουμε τις πόλεις αυτές σε μέγιστο συναγερμό την προσεχή εβδομάδα», είπε.

Η απόφαση της κυβέρνησης να θέσει την περασμένη εβδομάδα τη Μασσαλία και την Γουαδελούπη σε μέγιστο συναγερμό, με σοβαρούς περιορισμούς, όπως το πλήρες κλείσιμο εστιατορίων και μπαρ, προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια στις τοπικές κοινότητες.

Κοντά σε επίπεδα ρεκόρ τα κρούσματα

Η Γαλλία ανακοίνωσε την Πέμπτη σχεδόν 14.000 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα για τις τελευταίες 24 ώρες, πολύ κοντά στα επίπεδα ρεκόρ που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Ο αριθμός των μολύνσεων αυξήθηκε κατά 13.970 με το σύνολο να ανέρχεται πλέον σε 577.505 κρούσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, περισσότερα από τα 12.845 που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη και λιγότερα από το ρεκόρ των 16.096 κρουσμάτων της περασμένης Πέμπτης.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 63, στους 32.019.