ΚΚΕ για Συνόδο Κορυφής: έκθετοι η Κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα

Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ είναι εκτός τόπου και χρόνου, αναφέρει το ΚΚΕ.

"Πυρά" στην κυβέρνηση εξαπολύει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής.

"Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ είναι εκτός τόπου και χρόνου, όχι μόνο γιατί οι όποιες κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας παραπέμπονται στις καλένδες, αλλά κυρίως γιατί καμιά υποκριτική έκφραση “αλληλεγγύης” δεν μπορεί να άρει τους πολυπλόκαμους οικονομικούς, πολιτικούς και στρατιωτικούς δεσμούς που έχουν η Γερμανία και άλλα ισχυρά κράτη της ΕΕ με την Τουρκία. Ακόμα και το “κάλεσμα” στην Τουρκία, να απέχει από επιθετικές ενέργειες στο μέλλον, νομιμοποιεί τη μέχρι τώρα επιθετικότητά της, όπως αυτή κλιμακώνεται στην Κυπριακή ΑΟΖ" σχολιάσει το ΚΚΕ και προσθέτει:

"Όλα τα παραπάνω συνιστούν μία ακόμη απόδειξη πως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελούν “ασπίδα” για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά αντίθετα την εμπλέκουν ακόμα περισσότερο στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και τις επικίνδυνες διευθετήσεις που προωθούνται στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπό ευρωατλαντική εποπτεία και με τη συμμετοχή των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας.

Το ανακοινωθέν της Συνόδου επιβεβαιώνει επίσης ότι τα γεγονότα στη Λευκορωσία συνδέονται με την επέμβαση της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία. Την ίδια ώρα που η ΕΕ προχωράει σε κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, «χαϊδεύει» την Τουρκία, η οποία αλώνιζε μέχρι πρότινος με το Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ με τα “γεωτρύπανα” και τα “σεισμογραφικά” της ακόμα και τώρα επιχειρεί στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, σε συνδυασμό με την επίσκεψη Πομπέο, εκθέτουν τόσο την κυβέρνηση, όσο και τα άλλα κόμματα, που έχουν εναποθέσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και την ειρήνη στην περιοχή σε ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, τη στιγμή που φαίνεται ότι αυτοί οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί είναι πηγή και παράγοντας όξυνσης των προβλημάτων στην περιοχή κι όχι επίλυσής τους. Ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής για τη διασφάλιση των δικών του συμφερόντων, να δυναμώσει την πάλη του για απεμπλοκή από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, αποδέσμευση από ΕΕ, ΝΑΤΟ".