Πολιτική

Ελένη Ζαρούλια: Αντιδράσεις προκάλεσε ο διορισμός της στη Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξηγήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ για τον διορισμό της πρώην βουλευτού της Χρυσής Αυγής και συζύγου του Νίκου Μιχαλολιάκου. Τι αναφέρει ο Κανονισμός της Βουλής.

Αίσθηση προκάλεσε ο διορισμός στη Βουλή της Ελένης Ζαρούλια, πρώην βουλευτού της Χρυσής Αυγής και συζύγου του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ο διορισμός της ως μετακλητού υπαλλήλου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής τα πρώην κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον διορισμό μετακλητού υπαλλήλου. Ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής ζήτησε να αρθεί ο διορισμός του προηγούμενου μετακλητού που είχε και ζήτησε τον διορισμό της Ελένης Ζαρούλια

ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί έκπληξη σε κάθε δημοκρατικό πολίτη

Τον διορισμό της Ελένης Ζαρούλια στη Βουλή σχολιάζει με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Πρόεδρο της Βουλής να εξηγήσει την απόφασή του.

«Η σημερινή απόφαση του κ. Τασούλα για τον διορισμό της Ελένης Ζαρούλια στην ελληνική Βουλή σε θέση μετακλητού υπαλλήλου προξενεί έκπληξη σε κάθε δημοκρατικό πολίτη και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι «η ελληνική κοινωνία αναμένει την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου τη δικαστική απόφαση που θα οδηγήσει στο οριστικό τέλος τη νεοναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής».

«Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκος Μιχαλολιάκος, το γνωρίζει αυτό και προσπαθεί απεγνωσμένα να βολέψει τους δικούς του ανθρώπους. Παραμένει, όμως, ως ερώτημα ο λόγος για τον οποίο ο πρόεδρος της Βουλής επέλεξε να προχωρήσει τώρα σε αυτή την ενέργεια», καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

ΚΚΕ: Να ανακληθεί τώρα ο διορισμός της υπόδικης Ζαρούλια

«Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης για τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, η απόφαση του Προέδρου της Βουλής να διορίσει, ως μετακλητή υπάλληλο της Βουλής, την πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής και μάλιστα υπόδικη Ελ. Ζαρούλια, προκαλεί την οργή κάθε λαϊκού ανθρώπου, νέου και νέας, κάθε δημοκράτη και πάνω απ' όλα των θυμάτων της ναζιστικής βίας.

Κανένας κανονισμός της Βουλής και καμιά διαδικασία δεν πρέπει να γίνει το άλλοθι για τέτοιες απαράδεκτες αποφάσεις, που πρέπει εδώ και τώρα να ανακληθούν, μαζί με την κατάργηση του επίμαχου άρθρου του κανονισμού της Βουλής», τονίζει το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.