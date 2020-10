Οικονομία

Έρχονται αλλαγές στο “χτίσιμο” του αφορολογήτου (βίντεο)

Αλλαγές για το "χτίσιμο" του αφορολογήτου σχεδιάζει η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.​