“Θρίλερ” το ματς του Απόλλωνα με την ΑΕΛ

Στις καθυστερήσεις κρίθηκε η αναμέτρηση στην Ριζούπολη.

Ιδανική πρεμιέρα στη Super League έκανε ο Απόλλων Σμύρνης. Η ομάδα του Γιώργου Παράσχου νίκησε 1-0 την ΑΕΛ με το πέναλτι του Φατιόν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στο πλαίσιο της 4ης ημέρας της Super League.

Ο αγώνας ήταν εξαιρετικός με 4 δοκάρια (δύο για κάθε ομάδα) και τον Κωνσταντίνο Κότσαρη να κάνει δύο σπουδαίες επεμβάσεις σε ισάριθμα σουτ του Φιλίπ στο δεύτερο μέρος.

Η πρεμιέρα για το συγκρότημα του Γιώργου Παράσχου στη Super League συνοδεύτηκε με νίκη, ενώ το «τρίποντο» αγνοεί και η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία μετά από τα τρία πρώτα ματς που έχει δώσει μετρά δύο ήττες και μία ισοπαλία.

Η ΑΕΛ άγγιξε το γκολ στο 14΄ με τον Τρούγιτς να σημαδεύει το δοκάρι της εστίας του Κότσαρη στην πρώτη κλασική ευκαιρία του αγώνα. Οι γηπεδούχοι, που προχώρησαν σε αναγκαστική αλλαγή στο 32΄ μετά τον τραυματισμό του Ράιλι (η πρώτη διάγνωση του ιατρικού τιμ κάνει λόγο για ρήξη χιαστού), «ισοφάρισαν» τα δοκάρια στο 35΄ με το σουτ του Μπεντινέλι να σταματά στην αριστερή δοκό του Νάγκι και στο «ριμπάουντ» ο Τσιλούλης αστόχησε από πολύ κοντά!

Στο δεύτερο μέρος ο Απόλλωνας πλησίασε στο γκολ στο 64΄ με τον Νάγκιτς να αντιδρά σωστά σε κεφαλιά του Ντομίνγκες και να κρατά ανέπαφη την εστία του. Ακολούθησε η μεγάλη απόκρουση του Κότσαρη στο δυνατό σουτ του Φιλίπ στο 73΄, ενώ δύο λεπτά μετά η ΑΕΛ είχε και δεύτερο δοκάρι μετά το σουτ του Ντουρμισάι από την εξαιρετική ασίστ του Πλατέλλα.

Νέο δοκάρι στο ματς, αυτή την φορά για την «ελαφρά ταξιαρχία» στο 76΄ και πάλι με τον Μπεντινέλι το σουτ του οποίου βρήκε στη ρίζα της αριστερής κάθετης δοκού κι έφυγε άουτ. Τέσσερα λεπτά μετά ο Κότσαρης έκανε νέα σπουδαία επέμβαση σε κόρνερ μετά το σουτ του Φιλίπ.

Το ματς κρίθηκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με το πέναλτι που κέρδισε ο Απόλλων Σμύρνης σε χέρι του Μαϊδανού (δόθηκε αφού ο Μανούχος συμβουλεύτηκε το VAR) και το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Φατιόν.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Κότσαρης. Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Χουχούμης (71΄ Τσαμπούρης), Σλίβκα, Ράιλι (32΄ Τσιλούλης), Φατιόν, Μπεντινέλι, Φερνάντεζ (77΄ Μουνιέ), Ντάουντα (77΄ Ιωαννίδης)

ΑΕΛ (Μιχάλης Γρηγορίου): Νάγκι, Μπέρτος, Ηλιάδης, Μουζέκ, Φιλίπ (83΄ Μαϊδανός), Σετσέροβιτς (65΄ Αλί Γκαζάλ), Σπαρβ, Τρούγιτς (65΄ Πινακάς), Μιλοσάβλιεβιτς (53΄ Πλατέλλας), Τ'ορζε (83΄ Ζαχαράκης), Ντουρμισάι?