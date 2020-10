Κορονοϊός: “Kαραντίνα” για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε συνάντηση με άτομο που βρέθηκε θετικό στον ιό. Τι αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media.

Σε αυτοαπομόνωση, έως το πρωί της Τρίτης, μπαίνει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επειδή την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε σε επαφή με κάποιον ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της στο Twitter, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει: «Ενημερώθηκα ότι την περασμένη Τρίτη συμμετείχα σε μια συνάντηση όπου υπήρχε άτομο το οποίο χθες διαγνώστηκε θετικό στον COVID-19. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θέτω τον εαυτό μου σε αυτοαπομόνωση έως αύριο το πρωί. Την Πέμπτη βγήκα αρνητική στο τεστ του κορονοϊού και θα υποβληθώ και πάλι σε τεστ σήμερα.»

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today