Καθηλωτικό ηλιοβασίλεμα ανάμεσα σε δύο ηπείρους (εικόνες)

Μια μοναδική, φωτογραφική “εξόρμηση” από τη Σάμο, με πανοραμική θέα από τα παράλια της Μικράς Ασίας έως τις Κυκλάδες…

Εικόνες βγαλμένες από παραμύθι, εικόνες που σε ταξιδεύουν σε μοναδικά τοπία και γαληνεύουν την ψυχή σου...

Όταν μάλιστα ο φωτογραφικός φακός κατορθώνει να απαθανατίσει μια θέα που φθάνει από τη Σάμο μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας και τις Κυκλάδες, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι καθηλωτικό!

Ο επαγγελματίας φωτογράφος και συνεργάτης του meteo.gr, Μανώλης Θράβαλος, εκμεταλλεύτηκε με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο τη διαύγεια της ατμόσφαιρας και τη γαλήνη που επικρατούσε στην κορυφή του Καρβούνη, στα 1153 μέτρα πάνω από την πόλη της Σάμου, και “αποτύπωσε” την ανατολή του φεγγαριού ανάμεσα σε δύο ηπείρους!

“Να ανεβαίνεις στον Καρβούνη για ανατολή φεγγαριού και να πετυχαίνεις τέτοια γαλήνη και τέτοια χρώματα στο ηλιοβασίλεμα... Αξία ανεκτίμητη!” αναφέρει ο Μανώλης Θράβαλος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.