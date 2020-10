Υγεία - Περιβάλλον

Κυρατσούς στον ΑΝΤ1: Σφραγίδα εμπιστοσύνης η επιλογή των ιατρών του Τραμπ στο φάρμακο μας

«Μεγάλη χαρά που στην Ελλάδα είναι υπερήφανοι για εμάς», λέει στον ΑΝΤ1 ο επικεφαλής των ερευνητών της Regeneron.

Του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στην Νέα Υόρκη, Θανάση Τσίτσα

Σφραγίδα εμπιστοσύνης στις έρευνες της εταιρείας Regeneron για την θεραπεία του κορονοϊού είναι η επιλογή του ιατρικού επιτελείου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να του χορηγήσει τα υπό δοκιμή μονοκλωνικά αντισώματα που ανακάλυψε εκτιμα ο επικεφαλής των ερευνητών της εταιρείας δρ. Χρήστος Κυρατσούς.



Ο Δρ Χρήστος Κυρατσούς είναι αντιπρόεδρος και επικεφαλής έρευνας μολυσματικών νόσων και τεχνολογιών ιικών φορέων της Regeneron και κατάγεται από την Κοζάνη. Στην συνέντευξη του στον ΑΝΤ1 σημειώνει ότι ο συνδυασμός της χορήγησης της ρεδεσιμβίρης και των αντισωμάτων στον Αμερικανό πρόεδρο γίνεται για πρώτη φορά σε ασθενή που νοσεί απο κορονοϊό και ότι θα πρέπει να περάσει μια τουλάχιστον μια εβδομάδα για να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα της στοχευμένης θεραπείας.

Ο κ. Κυρατσούς δήλωσε ότι «είναι μεγάλη χαρά που στην Ελλάδα είναι υπερήφανοι που δύο Έλληνες ερευνητές βρίσκονται στην πρωτοπορία για την καταπολέμηση του ιού και τόνισε ότι «χρειάζεται υπομονή και να ξέρουν όλη στην Ελλάδα ότι πολλοί ερευνητές εργάζονται σκληρά για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα».



Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Regeneron Pharmaceuticals -στην οποία κορυφαίο ρόλο σε διοικητικό και ερευνητικό επίπεδο έχουν επιστήμονες ελληνικής καταγωγής- ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το πειραματικό «κοκτέιλ» των δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων που έχει αναπτύξει, μείωσε τα επίπεδα του κορονοϊού (το ιικό φορτίο) και βελτίωσε τα συμπτώματα σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς με ήπια έως μέτρια Covid-19.

Αναλυτικά η συνέντευξη του Χρήστου Κυρατσούς στον ΑΝΤ1:

- Η χορήγηση του φαρμάκου στον Αμερικανό πρόεδρο έγινε την περασμένης Παρασκευή και σε μία συνέντευξή σας είπατε ότι αυτό μπορεί να χρειαστεί μία εβδομάδα για να φανούν τα αποτελέσματα.



«Αυτό που έχουμε δείξει μέχρι τώρα είναι ότι, ανακοινώσαμε τις προ κλινικές δοκιμές από τα αντισώματα αυτά την προηγούμενη Τρίτη και βλέπουμε ότι στα άτομα αυτά που δεν έχει χορηγηθεί το αντίσωμα, τα συμπτώματα της νόσου περνούν σε περίπου δυο εβδομάδες, σε άτομα τα οποία έχει χορηγηθεί το αντίσωμα, τα αντισώματα αυτά, τα συμπτώματα αυτά περνούν περίπου σε μία εβδομάδα, μειώνουμε το χρόνο που χρειάζεται, για να μειωθούν τα συμπτώματα κάποιου από τις δυο εβδομάδες σε μία. Τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται σήμερα ο Πρόεδρος Τραμπ δεν τις γνωρίζουμε, αυτό είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούν οι γιατροί του, εμείς αυτό που κάναμε είναι να χορηγήσουμε τα αντισώματα, μετά από αίτηση των γιατρών του».



-Η χορήγηση των αντισωμάτων ζητήθηκε ,όπως ανακοίνωσε και η εταιρεία σας, από τον ίδιο τον γιατρό του Αμερικανού προέδρου.



«Ακριβώς. Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις στις ΗΠΑ, για να δοθεί σε κάποιον ένα φάρμακο το οποίο δεν κυκλοφορεί, πρέπει να γίνει αίτηση από τον θεράποντα γιατρό στην εταιρεία προκειμένου να δοθεί το φάρμακο στον ασθενή».



- Γιατί σας εμπιστεύθηκαν; Αυτό το φάρμακο θα διευκολύνει στην καταπολέμηση της νόσου;



«Θεωρούμε πως ναι. Αυτή είναι μία ερώτηση για τους γιατρούς του Προέδρου Τραμπ, όπως σας είπα έχουμε ανακοινώσει τις πρώτες κλινικές δοκιμές με τα αντισώματα αυτά, τα αποτελέσματα είναι δημόσια πια. Οπότε τα διάβασαν και έχουν κάποια ελπίδα ότι θα μπορεί να βοηθήσει στην κατάσταση και την ασθένειά του».



- Από την Παρασκευή έως σήμερα Κυριακή που βρίσκεται στο νοσοκομείο, έχουν επικοινωνήσει μαζί σας οι θεράποντες ιατροί του;



«Δεν μπορώ να μιλήσω για τις λεπτομέρειες αυτές, ελπίζω να καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο επικοινωνίας των γιατρών με την εταιρεία, όταν ένα φάρμακο χορηγείται υπό τέτοιες προϋποθέσεις».



- Η χορήγηση του φαρμάκου στον Αμερικανό πρόεδρο θα επαναληφθεί;



«Στην κλινική δοκιμή που δημοσιεύσαμε γίνεται χορήγηση μίας δόσης, έχουμε τρία group στη συγκεκριμένη κλινική δοκιμή. Το ένα group παίρνει το Placebo, ένα παίρνει χαμηλή δόση του φαρμάκου και ένα παίρνει υψηλή δόση του φαρμάκου. Αυτός ακριβώς είναι και ο τρόπος που δόθηκε το φάρμακο και στον Πρόεδρο Τραμπ».



- Έχετε εικόνα για το εάν βελτιώθηκε η κατάστασή του;



«Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες».



- Αυτό το φάρμακο έχει δοκιμαστεί σε άλλους ανθρώπους; Έχετε δει αποτελέσματα;



« Βεβαίως, όπως σας είπα έχουμε ανακοινώσει τα πρώτα αποτελέσματα, πριν μία εβδομάδα, το φάρμακο έχει δοθεί σε 2.000 άτομα έως τώρα, και ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα της ανάλυσης των πρώτων 275. Και δείξαμε ότι το ιικό φορτίο ειδικά στα άτομα που δεν έχουν αναπτύξει το δικό τους ανοσοποιητικό σύστημα εναντίον του ιού, το ιικό φορτίο στα άτομα αυτά πέφτει πάρα πολύ γρήγορα» .



- Σε τί ποσοστό;



«Αυτό που βλέπουμε είναι ο μέσος αριθμός πτώσης του ιικού φορτίου και βλέπουμε ότι το 99% του ιικού φορτίου πέφτει την πρώτη εβδομάδα χορήγησης του φαρμάκου».



-Ακόμη και σε άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα ή είναι παχύσαρκοι όπως ο Αμερικανός Πρόεδρος; Σε όλες τι ηλικίες;



«Η συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνει άτομα όλων των ηλικιών άλλα και ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα. Περίπου το 40% των ατόμων που ήταν σε αυτή την κλινική δοκιμή είχαν διάφορα υποκείμενα νοσήματα».



-Υπάρχει σκεπτικισμός από τους συναδέλφους σας, όσον αφορά το «πώς χορηγείται αυτό το πειραματικό φάρμακο στον πρώτο πολίτη αυτής της χώρας». Τί απαντάτε;



«Είναι λογικό. Νομίζω ότι πρέπει οποιαδήποτε κλινική δοκιμή, οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να το σκεφτόμαστε και να ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό γίνεται και σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω και πάλι ότι με τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής δείξαμε ότι τα αντισώματα είναι απόλυτα ασφαλή. Δεν υπήρξε κανένα εύρημα ασφάλειας στην κλινική δοκιμή. Οπότε, φαντάζομαι ότι οι θεράποντες ιατροί του Προέδρου ζύγισαν την ασφάλεια με το ποιο μπορεί να είναι το πλεονέκτημα του να χορηγηθούν τα αντισώματα αυτά. Και από την ισορροπία διάλεξαν ότι η χορήγηση των αντισωμάτων υπάρχει περίπτωση να τον βοηθήσει».



- Σε τί φάση βρίσκεται τώρα η διαδικασία αίτησης; Φαντάζομαι ότι μετά τη χορήγηση στον Αμερικανό πρόεδρο η διαδικασία πρέπει να είναι ταχύτατη.



«Η διαδικασία για την έγκριση των φαρμάκων ακολουθεί ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Περνάει από τις κλινικές δοκιμές και για το δικό μας όπως και για τα υπόλοιπα φάρμακα. Νομίζω ότι όλοι περιμένουν να δουν τα επιστημονικά δεδομένα. Η χορήγηση του φαρμάκου σε ένα οποιοδήποτε άτομο, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο έγκρισης των φαρμάκων. Αυτό που θα δείξει εάν αυτά τα φάρμακα δουλεύουν ή όχι είναι οι κλινικές δοκιμές, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη».



- Κατά τι δική σας άποψη, είμαστε κοντά σε αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο που έχετε κάνει και χορηγείται ενδοφλεβίως να σώσει τον κόσμο;



“ Όπως σας είπα τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι θετικά, ελπίζουμε στη συνέχεια καθώς αναλύουμε τα δεδομένα σε όλο και περισσότερα άτομα, ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα για τα πρώτα 275, έχουμε ακόμα πάρα πολλά άτομα να αναλύσουμε και να δούμε ακριβώς πώς έχει δράσει το φάρμακο. Αν μπορέσουμε και δείξουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η τάση, ότι τόσο το ιικό φορτίο πέφτει όσο και τα συμπτώματα πέφτουν, τόσο και μπορούμε να αποφεύγουμε ο κόσμος να πηγαίνει στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι θα είμαστε όλο και πιο κοντά να μπορέσει να δοθεί σε περισσότερο κόσμο».



-Έχετε χορηγήσει το κοκτέιλ αντισωμάτων σε άνθρωπο που είναι 74 ετών και είναι και παχύσαρκος όπως είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος; Και τί αποτελέσματα είχε;



«Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για την κάθε κατηγορία. Αυτό που είπα είναι ότι το 40% των ατόμων σε κλινικές δοκιμές είχαν υποκείμενα νοσήματα και ένα μεγάλο μέρος ήταν μεγάλης ηλικίας. Ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός, ο κάθε ασθενής τόσο στην ασθένεια τόσο και στον ιό αντιδρά διαφορετικά, όσο και στη χορήγηση των φαρμάκων. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις σε αυτά που ξέρουμε έως τώρα».



- Και κάτι προσωπικό θα ήθελα. Την Παρασκευή σας κάλεσε ο γιατρός του Προέδρου και σας ζητά τη χορήγηση αυτού του φαρμάκου. Τα συναισθήματά σας.



«Είναι σίγουρα μία σφραγίδα εμπιστοσύνης και δείχνει εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα που έχουμε ανακοινώσει. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ένας από τους πολλούς ασθενείς που έχουν πάρει τα αντισώματα αυτά. Και ελπίζουμε να έχει θετικές επιπτώσεις στην υγεία τόσο τη δικιά του όσο και των άλλων που έχουν πάρει τα αντισώματα Σίγουρα το να παίρνεις τη σφραγίδα εμπιστοσύνης από τον Λευκό Οίκο είναι πολύ τιμητικό»



- Στην Ελλάδα νιώθουν πάρα πολύ υπερήφανοι που Έλληνες γιατροί και ερευνητές είναι πίσω από μία τέτοια ανακάλυψη που θα μπορέσει να καταπολεμήσει αυτό που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα.



"Ναι, νομίζω ότι είναι η συγκυρία, ότι αυτή τη στιγμή είναι πολλοί Έλληνες εδώ. Τόσο η δική μου ομάδα που διευθύνω όσο και ο πρόεδρος της έρευνας της εταιρείας, ο κ. Γιανκόπουλος, είμαστε και οι δυο από την ίδια περιοχή μάλιστα».



- Συναισθήματα που η χώρα νιώθει περήφανα για εσάς;



«Είναι σίγουρα μεγάλη η χαρά και μεγάλη η πίεση. Προσπαθούμε να κάνουμε ότι μπορούμε, δουλεύουμε και ελπίζουμε οι κλινικές δοκιμές να συνεχίσουν να είναι θετικές και να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να δείξουμε ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά».



- Ο συνδυασμός της ρεμδεσιβίρης και των αντισωμάτων πιστεύετε ότι είναι ο κατάλληλος συνδυασμός για να καταπολεμηθεί η νόσος;



«Είναι κάτι το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί. Δεν έχουμε ξεκινήσει κλινικές δοκιμές αντισωμάτων σε συνδυασμό με ρεμδεσιβίρη. Αυτό που ξέρουμε ότι τα δύο φάρμακα δρουν με εντελώς διαφορετικό μηχανισμό, τα μεν αντισώματα προσκολλώνται στην επιφάνεια του ιού και σταματούν τον αναδιπλασιασμό του ιού, η ρεμδεσιβίρη είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στα κύτταρα που έχουν ήδη μολυνθεί από τον ιό και σταματούν το ιό εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι είναι λογική των γιατρών του Προέδρου Τραμπ, ότι προσπαθούν να δώσουν δυο φάρμακα, τα οποία δρουν σε δυο διαφορετικά σημεία. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός δεν έχει δοκιμαστεί σε κλινικές δοκιμές, οπότε είναι δύσκολο κανείς να κάνει πρόβλεψη αυτή τη στιγμή για το πώς θα δουλέψει».



- Ενδείξεις υπάρχουν;



"Καμία ένδειξη από κλινική δοκιμή".



- Είναι μία εύκολη περίπτωση ο Πρόεδρος Τραμπ;



«Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αυτή είναι μία ερώτηση προς τους γιατρούς.



- Ένα μήνυμα προς την πατρίδα και σε όσους σας βλέπουν…



« Υπομονή σε όλους, προσοχή και να ξέρουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που εργάζονται πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα κατάλληλα φάρμακα και να μπορέσουμε επιτέλους να φύγουμε από τον χαμό που όλοι βρισκόμαστε».



-Υπάρχει κόσμος που είναι αρνητής της μάσκας ακόμη και του κορονοϊού. Ως επιστήμονας θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας και το μήνυμα που θέλετε να στείλετε.



«Είναι πολύ θλιβερό να υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αρνητών και νομίζω ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να ξεπεράσει αυτή την κρίση παγκοσμίως είναι η επιστήμη και η γνώση. Νομίζω ότι τα επιστημονικά δεδομένα τόσο για τις μάσκες όσο για τα φάρμακα και τα εμβόλια θα δείξουν στον κόσμο ποιο είναι το όφελος από όλα αυτά και νομίζω ότι όλα αυτά θα μας βοηθήσουν τελικά να ξεπεράσουμε την κρίση στην οποία βρισκόμαστε».



- Είμαστε κοντά στην θεραπεία; Πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα;



«Νομίζω ότι είναι λογικό να πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποια φάρμακα όπως τα αντισώματα που αναπτύσσουμε εμείς τώρα, ελπίζω ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα για να ξέρουμε πώς ακριβώς δουλεύουν και φαντάζομαι τους επόμενους μήνες θα ξέρουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τα εμβόλια. Η χορήγηση των φαρμάκων και των εμβολίων θα ξεκινήσει από τέλος του χρόνου-αρχές του επόμενου έτους, αλλά φαντάζομαι θα πάρει λίγους μήνες για να έχει την ευρεία χρήση σε όλο τον πληθυσμό. Μέσα στα μέσα περίπου του 2021 για να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι για να ξεφύγουμε από όλο αυτό που βρισκόμαστε τώρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία του καθενός, τόσο των επιστημόνων για να φτιάξουν τα εμβόλια και τα φάρμακα όσο και του πληθυσμού να πάρει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Εμείς προσπαθούμε να παράγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα φάρμακα, περισσότερες ποσότητες, αλλά όσο μπορούμε να περιορίσουμε τα κρούσματα σε όλον τον κόσμο θα είναι τα φάρμακα διαθέσιμα σε αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη».



- Για εκείνους που θα διστάσουν να δοκιμάσουν το πρώτο εμβόλιο γιατί δεν θέλουν να γίνουν , όπως λένε «πειραματόζωα» ;



«Νομίζω πως πρέπει να αποφεύγουμε τους όρους πειραματόζωα. Ό,τι υπάρχει περνάει αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται σε ανθρώπους, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άτομα στα οποία δοκιμάζονται τόσο τα φάρμακα όσο και τα εμβόλια από διάφορες εταιρείες σε όλον τον κόσμο. Για να δοκιμαστεί κάτι σε ανθρώπους πρέπει να περάσει από πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Δεν μπορεί κανείς να δοκιμάσει σε ανθρώπους οτιδήποτε. Και δεν υπάρχει περίπτωση καμία εταιρεία είτε φάρμακα είτε εμβόλια να διαθέσει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού εάν δεν έχει δείξει την ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όλος ο κόσμος να θεωρεί δεδομένο».