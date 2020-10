Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την έκδοση της απόφασης

Θα χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί. Αποκλεισμοί κεντρικών δρόμων και live εικόνα από ελικόπτερο και drone στο κέντρο επιχειρήσεων.

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίσουν την τάξη, αύριο Τετάρτη, οπότε και αναμένεται η έκδοση της απόφασης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

«Στόχος μας να διασφαλίσουμε την ομαλότητα στη συγκέντρωση των ατόμων και τη δημοκρατία, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την ομαλότητα στην πόλη», δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της ΕΛ.ΑΣ.

Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα κέντρα πληροφοριών και γίνονται απανωτές συσκέψεις με τους επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ, που αναλύουν τις νέες πληροφορίες για να αναδιαμορφώσουν εάν χρειαστεί το σχέδιο. Ειδικά σήμερα, παραμονή, θα γίνονται συσκέψεις ανά 3-4 ώρες.

Τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί μέχρι στιγμής:

Θα χρησιμοποιηθούν 2000 – 2.500 αστυνομικοί.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (θα ανακοινωθούν με λεπτομέρειες αργότερα)

Θα αποκλειστεί η Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Θα απομακρυνθούν σταθμευμένα αυτοκίνητα & κάδοι απορριμμάτων από τη λεωφόρο και τα γύρω στενά

Εκτός από διμοιρίες, θα χρησιμοποιηθούν αστυνομικοί με πολιτικά ως παρατηρητές σε διάφορα σημεία

Drone και ελικόπτερο θα δίνουν live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων

Ενισχυμένη φύλαξη στους εμπλεκόμενους της δίκης (δικαστικούς λειτουργούς)

Μέτρα σε στόχους δικαιοσύνης (ΣτΕ, Ευελπίδων κλπ)