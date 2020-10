Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Υποχρεωτική η μάσκα και στους ανοικτούς χώρους

“Μάσκα παντού” ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπ. Υγείας, αναφερόμενος στην στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο Ιταλός Υπουργός Υγείας, Ρομπέρτο Σπεράντσα, μιλώντας στο κοινοβούλιο, αναφέρθηκε στην στρατηγική της κυβέρνησης Κόντε για την αντιμετώπιση της πανδημίας κορονοϊού.

«Η Ιταλία, μαζί με τη Γερμανία, είναι οι χώρες που αντιμετωπίζουν καλύτερα το δεύτερο κύμα του ιού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες», τόνισε ο Σπεράντσα.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε όλη την χώρα θα παραταθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου και ότι σε όλους τους νομούς της Ιταλίας θα γίνει υποχρεωτική η χρήση μάσκας και στους ανοικτούς χώρους.

Πρόκειται να αυξηθούν επίσης οι έλεγχοι για την αποφυγή συνωστισμού. Προς το παρόν, δεν προβλέπεται η μείωση του ωραρίου λειτουργίας των καφέ, των μπαρ και των εστιατορίων, ενώ θα παραμείνουν κλειστά τα κλαμπ και οι ντίσκο.

Ο Ρομπέρτο Σπεράντσα δήλωσε ότι η κατάσταση στα σχολεία δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, αλλά δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι «πριν από δυο μήνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας βρίσκονταν 30 ασθενείς με κορονοϊό, ενώ σήμερα είναι 323».

Απόψε, τέλος, πρόκειται να συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο για την οριστική έγκριση του σχετικού κυβερνητικού διατάγματος, το οποίο αναμένεται να ισχύσει κατά πάσα πιθανότητα από την Πέμπτη.