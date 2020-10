Life

“Χιούστον το Λύσαμε”: Κουτσόπουλος και Πανταζής σε θεότρελες αποστολές (εικόνες)

Το “Χιούστον το Λύσαμε” με τους Φάνη Λαμπρόπουλο και Νικόλα Ράπτη, έρχεται σαν... "κομήτης" για να ταράξει την καθημερινότητά μας. Μείνετε συντονισμένοι, την Παρασκευή, στις 23:00, στον ΑΝΤ1!

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία θα απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και θα εκτελούν θεότρελες αποστολές, κάθε Παρασκευή στις 23:30.

Αυτή την Παρασκευή 09/10 στις 23:30 στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα εκτοξεύεται ο σεφ Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος απαντάει στις πιο σουρεαλιστικές ερωτήσεις και του ζητείται να φέρει εις πέρας μια πολύ σημαντική αποστολή :

Ποιον σεφ θεωρεί τον χειρότερο του κόσμου και θα του έκλεινε ευχαρίστως το εστιατόριο;

Τελικά, τα κορίτσια των σεφ «τρώνε καλά;»

Η γυναίκα του Σωτήρη Κοντιζά ακολουθεί τις συνταγές ποιου διάσημου Έλληνα chef ;

Πόσο εύκολο του είναι να «ερμηνεύσει» ένα τραγούδι της Καλομοίρας;

Τέλος καλείται να φτιάξει ένα δημιουργικό πιάτο με αβγό, μπρόκολο, σοκολάτα, ρέγκα, ζελεδάκια, κορν μπιφ και φινόκιο και να κερδίσει τους απαιτητικούς κριτές, Φάνη και Νικόλα, στο τεστ δημιουργικότητας.

Αμέσως μετά ο Λευτέρης Πανταζής στο πλατό του «Χιούστον το Λύσαμε» απαντάει σε όλα τα καυτά ερωτήματα :

Με ποιο διεθνές Top model είχε ερωτική περιπέτεια;

Ποιο είναι το πιο ακριβό δώρο που έχει κάνει ποτέ σε σχέση του και ποιο το πιο ακραίο περιστατικό που έχει ζήσει με θαυμάστρια;

Τι έχει να πει για τη σχέση του με την Άντζελα Δημητρίου;

Πώς αντέδρασε στη γυμνή φωτογράφηση που έκανε η Κόνυ στο Playboy;

Ο Λευτέρης Πανταζής θα κληθεί να διαφημίσει από γιαούρτι και πατάκι μπάνιου, μέχρι πιεσόμετρο και παντόφλες. Θα τα καταφέρει;

Και για το τέλος θα μας διασκεδάσει όπως μόνο εκείνος ξέρει.

Ετοιμαστείτε για πολλές ανατροπές, μοναδικές ατάκες και ασταμάτητο γέλιο! Απολαύστε τα πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως δεν τα έχετε δει ποτέ πριν, να απαντούν σε καυστικές ερωτήσεις και να εκτελούν θεότρελες αποστολές γεμάτες χιούμορ και σάτιρα.

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame

Δείτε το τρέιλερ: