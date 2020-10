Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: τα θύματά της ζητούν παραδειγματική τιμωρία (βίντεο)

Τα θύματα της Χρυσής Αυγής, που βρήκαν το θάρρος και κινήθηκαν νομικά, ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του ναζιστικού μορφώματος.