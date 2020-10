Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μπλόκο” Τwitter και Facebook σε σχόλιο του Τραμπ για κορονοϊό και γρίπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποτίμησε για άλλη μια φορά την πανδημία της Covid-19, συγκρίνοντάς την με τη γρίπη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε για άλλη μια φορά την πανδημία της Covid-19, συγκρίνοντάς την με τη γρίπη, με ανάρτησή του στο Twitter και η πλατφόρμα αντέδρασε προσθέτοντας μια επισήμανση στην οποία αναφέρεται ότι η δήλωση αυτή ενδέχεται να περιλαμβάνει δυνητικά παραπλανητικές πληροφορίες.

«Έρχεται η εποχή της γρίπης! Πολλοί άνθρωποι κάθε χρόνο, μερικές φορές πάνω από 100.000 και παρά το Εμβόλιο, πεθαίνουν από Γρίπη. Και εμείς θα κλείσουμε τη Χώρα; Όχι, μάθαμε να ζούμε μαζί της, όπως ακριβώς μαθαίνουμε να ζούμε και με την Covid, που στους περισσότερους πληθυσμούς είναι πολύ λιγότερο θανατηφόρα» έγραφε το «τουίτ» του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

«Αυτό το τουίτ παραβίασε τους Κανόνες του Twitter για τη διάδοση παραπλανητικών και δυνητικά επιβλαβών πληροφοριών σχετικών με την Covid-19. Ωστόσο, το Twitter έκρινε ότι ίσως είναι προς το συμφέρον του κοινού να παραμείνει προσβάσιμο», απάντησε η πλατφόρμα.

Λίγο νωρίτερα, το Facebook διέγραψε μια παρόμοια ανάρτηση του Τραμπ.

Οι αναρτήσεις έγιναν λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος πήρε εξιτήριο από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου νοσηλευόταν από το βράδυ της Παρασκευής, αφού διαπιστώθηκε ότι προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), κατά την περίοδο 2019-20 η εποχική γρίπη συνδέθηκε με 22.000 θανάτους στις ΗΠΑ.