Ζώδια: οι προβλέψεις για την Τετάρτη

Τετάρτη 7 Οκτώβρη σήμερα και ο Ερμής που ούτως ή άλλως στο Σκορπιό, όπου βρίσκεται, έχει στοιχεία που δυσκολεύουν τη μεταξύ μας επικοινωνία, σχηματίζει όψη αντίθεσης με τον Ουρανό.

ΚΡΙΟΣ

Σήμερα θα θεωρήσεις ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν βάλει σκοπό της ζωής τους να μη σε αφήνουν να πάρεις ανάσα. Παρόλ’ αυτά αντί να προσπαθήσεις να αντιμετωπίσεις την κατάσταση με ξεσπάσματα θυμού θα βοηθούσε περισσότερο να βρεις τον τρόπο να μιλήσεις με λογικά επιχειρήματα και να βάλεις όρια σε αυτούς που δεν έχεις βάλει ακόμα. Και στην ερωτική σου ζωή, αλλά και στην επαγγελματική είναι πιθανό να ξεκινήσεις την αναζήτηση νέων λιμανιών που θα μπορούν να σου προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΤΑΥΡΟΣ

Το βασικό σου θέμα σήμερα είναι ότι δεν έχεις καθόλου διάθεση και καθόλου υπομονή να συνεργαστείς ή να προσπαθήσεις να χτίσεις γέφυρες με ανθρώπους που σου πατάνε τον καλό και βγάζεις προς τα έξω τον πιο εμπαθή σου εαυτό. Όμως ακόμα και στη σχέση σου ο μόνος λόγος που πιθανόν να ακούς τον άλλον είναι για να μπορέσεις να αντιπαραθέσεις τα κατάλληλα επιχειρήματα προκειμένου να του πας κόντρα. Προσπάθησε να μην είσαι «πνεύμα αντιλογίας» και να προσπαθείς να επιβάλεις τις απόψεις σου.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Με τον κυβερνήτη σου σήμερα να βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ουρανό είναι πολύ δύσκολο να καταφέρεις να βάλεις τις σκέψεις σου μέσα σε πλαίσια λογικής και να αντισταθείς στο στρες ή σε κάποιες φοβίες που μπορεί να βγουν στην επιφάνεια. Αν έχεις παιδιά μπορεί η αιτία της ανησυχίας σου να οφείλεται σε κάποιο δικό τους πρόβλημα, το οποίο όμως δεν θα λυθεί εάν ανησυχήσεις περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται. Τέλος, μην αφήσεις μία απογοήτευση στα συναισθηματικά σου να σου χαλάσει τη μέρα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Η κόντρα σου με το σύντροφό σου ή κάποια αντιπαράθεση που μπορεί να έχεις με ένα συνεργάτη είναι πιθανόν να σου δημιουργήσουν τάσεις φυγής. Αν νιώθεις ότι έχεις ανεχτεί πολλά και ότι έχεις ήδη προσπαθήσει αρκετά να αντιμετωπίσεις τα όποια προβλήματα, μπορείς να σκεφτείς την επομένη πόρτα που θα ανοίξεις. Βέβαια όλα τα παραπάνω σενάρια με μια αντίθεση Ερμή/Ουρανού δεν είναι απαραιτήτως και οι καλύτερες επιλογές που θα μπορούσες να έχεις, γι’ αυτό ίσως να πρέπει να συγκρατηθείς.

ΛΕΩΝ

Ίσως έχει έρθει η ώρα να ταράξεις την ασφάλειά σου πριν σου την κλονίσουν οι άλλοι. Οι συζητήσεις με το σύντροφό σου ή τον εργοδότη σου μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις που θα σε βάλουν σε μία διαδικασία που κάτι θα πρέπει να αλλάξεις. Αυτό το κάτι μπορεί να είναι ο τρόπος που εκφράζεσαι, κάποιες κομβικής σημασίας αλλαγές στην καθημερινότητα και τις συνήθειές σου ή ακόμα και την ίδια σου τη δουλειά. Προσπάθησε να μη σε πιάσει πανικός και να πάρεις το χρόνο που χρειάζεσαι για να κάνεις τα πράγματα σωστά βήμα-βήμα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η αίσθηση ότι οι άνθρωποι γύρω σου δεν εκτιμούν αυτά που τους προσφέρεις μπορεί να φέρει ένα βαρύτατο χτύπημα στην αυτοπεποίθησή σου και να σε κάνουν να αμφισβητήσεις την αξία σου. Όμως το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν μπορείς να σκεφτείς λογικά με αποτέλεσμα όλα αυτά να μεγεθύνονται μέσα σου και να σε οδηγούν σε ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα. Επειδή ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής βρίσκεται απέναντι απ’ τον Ουρανό καλό θα είναι να προσέξεις να μη χάσεις το δίκιο σου.

ΖΥΓΟΣ

Όσο υψηλή θέση κι αν κατέχει η οικογένεια -και σαν έννοια και σαν αξία- στη ζωή σου μία μέρα που πρέπει να θυσιάσεις την προσωπική σου ελευθερία για να ανταποκριθείς σε αυτά που θεωρείς υποχρέωσή σου απέναντι στα αγαπημένα σου πρόσωπα πάντα σε κάποιο βαθμό χάνει κάτι από την ευχάριστη πλευρά της. Πόσο μάλλον όταν δημιουργούνται αντικειμενικές δυσκολίες και προβλήματα τα οποία σε πιέζουν και σε στεναχωρούν. Στο ενδεχόμενο που τα προβλήματα έχουν οικονομικές διαστάσεις προσπάθησε να μη λειτουργήσεις πολύ αυθόρμητα, γιατί μπορεί να χάσεις λεφτά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με τον Ερμή από το ζώδιο σου σήμερα να βρίσκεται σε αντίθεση με τον Ουρανό φέρνει απρόσμενες εντάσεις σε κάποιες σημαντικές σχέσεις της ζωής σου. Το βασικότερο όμως πρόβλημα σήμερα είναι ότι οποιαδήποτε διένεξη μπορεί να σε φθείρει ψυχολογικά, γεγονός που στην καλύτερη σου δημιουργεί την ανάγκη να απομονωθείς, όμως υπάρχει και το σενάριο που επηρεάζεται ακόμα και η υγεία σου. Προσπάθησε λοιπόν να μην τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά

ΤΟΞΟΤΗΣ

Δεν μπορείς να στοχεύεις ψηλά εάν δεν πιστεύεις πρώτα απ’ όλα στον εαυτό σου. Μπορεί να μην είναι μία μέρα που να ευνοεί τα ρίσκα, όμως χωρίς απαραιτήτως να πρέπει να παραβλέψεις τις αδυναμίες σου, θα σε βοηθήσει περισσότερο το να εστιάσεις στα ταλέντα και στις δυνατότητές σου για να πετύχεις τους στόχους σου. Η ερωτική ζωή μπορεί να κρύβει κάποιες απογοητεύσεις κυρίως επειδή νιώθεις ότι ο άνθρωπός σου δεν σε υπολογίζει όσο θα ήθελες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μέρα γεμάτη υποχρεώσεις και σκληρή δουλειά η σημερινή για σένα, μόνο που για να καταφέρεις να τα βγάλεις πέρα θα πρέπει να υπερβείς τον ίδιο σου τον εαυτό. Κι ενώ ιδανικά μπορεί να περιμένεις να γυρίσει σπίτι σου και να χαλαρώσεις αυτή η αντίθεση του Ερμή με τον Ουρανό δημιουργεί και εντάσεις στη σχέση σου, αλλά και κάποια απρόσμενα προβλήματα που σχετίζονται με τα παιδιά σου. Η λύση όμως για όλα σου τα προβλήματα σήμερα είναι το να σκεφτείς και να λειτουργήσεις διαφορετικά απ’ ότι συνήθως.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η μέρα δε σε ευνοεί να ασχοληθείς με τα μελλοντικά σου σχέδια και ειδικά όσο αυτά έχουν να κάνουν με σπουδές ή με κάποιο ταξίδι που θα ήθελες να βάλεις στο πρόγραμμα, γι' αυτό καλύτερα να εστιάσεις στο παρόν και στα θέματα που αυτό έχει, αφού φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι κινούμενοι στο παρασκήνιο προσπαθούν να σου βάλουν δύσκολα κι εσύ είτε το βλέπεις και εθελοτυφλείς, είτε το διαισθάνεσαι, αλλά δεν το ψάχνεις κιόλας για να σιγουρευτείς, επιλέγοντας να ακολουθήσεις την πρακτική της απαξίωσης. Μόνο που έτσι μπορεί να υποτιμήσεις κάποιους που έχουν τη δύναμη να σε επηρεάσουν.

ΙΧΘΥΣ

Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι μπορεί να σου προσφέρουν τη βοήθειά τους, όμως όχι μόνο δε θα το κάνουν ανιδιοτελώς, αλλά μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού τους να κάνουν σκέψεις για το πως θα επωφεληθούν περισσότερο. Το να βγείτε κερδισμένοι και οι δύο φυσικά και δεν είναι πρόβλημα, όμως αν δεν θες να θυσιάσεις το δικό σου συμφέρον θα πρέπει να φωνάξεις δυναμικά παρόν και να βάλεις όρια σε εχθρούς και φίλους.

