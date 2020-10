Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Κινητικότητα στις ταράτσες στα Προσφυγικά (εικόνες)

Στις ταράτσες των Προσφυγικών, δίπλα από το Εφετείο έχουν ανέβει νεαροί, πριν από την ανακοίνωση της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή.

Νεαροί, κυρίως, σε ηλικία έχουν ανέβει στις ταράτσες των Προσφυγικών στην Αλεξάνδρας, από τις 8 το πρωί της Τετάρτης, τρεις ώρες πριν από την ανακοίνωση της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή.

Οι νεαροί, που όπως φαίνεται και στις εικόνες που εξασφάλισε ο ant1news.gr, oι νεαροί, έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστιά τους και φαίνεται να κινούνται στις ταράτσες.

Κάτω από τα Προσφυγικά και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Εφετείο, η οποία έχει αποκλειστεί από νωρίς το πρωί, υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που ξεπερνούν τους 2000 ένστολους.

Τα μέτρα είναι δρακόντεια, καθώς αναμένεται πλήθος κόσμου να ανταποκριθεί στα καλέσματα οργανώσεων και κομμάτων έξω από το Εφετείο.