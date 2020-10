Κοινωνία

Ένοχοι για εγκληματική οργάνωση ο Μιχαλολιάκος και βουλευτές της Χρυσής Αυγής

Ένοχους έκρινε το δικαστήριο τους κατηγορούμενους για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Η αντίδραση της Μάγδας Φύσσα.

Ομόφωνα η ελληνική Δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση «ενδεδυμένη με τον μανδύα πολιτικού κόμματος», σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα της υπόθεσης. Η απόφαση του δικαστηρίου δίνει πολλά μηνύματα, τόσο αποδεχόμενη τη ναζιστική φύση της οργάνωσης όσο και για τα ιδεολογικά κίνητρα με τα οποία κινήθηκαν τα μέλη της.

Συνολικά η απόφαση του δικαστηρίου είναι η ακόλουθη:

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η οποία έχει πολλαπλό αντίκτυπο στην κοινωνική και πολιτική σκηνή της χώρας, επτά πρώην βουλευτείς της Χρυσής Αυγής κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Χρήστο Παππά, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο, Αρτέμη Ματθαιόπουλο. Το δικαστήριο με την ίδια απόφαση κήρυξε ενόχους για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της ΧΑ τους πρώην βουλευτές Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Πολύβιο Ζησιμόπουλο, Αντώνιο Γρέγο, Νικόλαο Μίχο, Νικόλαο Κούζηλο, Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση, Ευστάθιο Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μχιάλη Αρβανίτη, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτριο Κουκούτση. Ως μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν ένοχοι και οι δυο αποκαλούμενοι πυρηνάρχες Γιώργος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής.

Νωρίτερα, οι δικαστές επίσης ομόφωνα έκριναν ένοχο για την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα τον καθ' ομολογία δολοφόνο Γιώργο Ρουπακιά και 15 ακόμη από τους συνολικά 18 κατηγορούμενους για τη συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων αλιεργατών, ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι.

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, οι δικαστές μετέτρεψαν την αρχική κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος τριών εκ των τεσσάρων αρχικών παθόντων. Για τον τέταρτο παθόντα τα το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία σε απλή σωματική βλάβη και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη ως προς το συγκεκριμένο πρόσωπο λόγω παραγραφής.

Το δικαστήριο σε ό,τι αφορά στο αδίκημα της διακεκριμένης οπλοκατοχής (κακούργημα) μετέτρεψε σε απλή οπλοκατοχή για τους πρώην βουλευτές Μιχαλολιάκο, Γερμενή, Κασιδιάρη, Λαγό, Μίχο και Μπούκουρα. Τέλος, το δικαστήριο κατά περίπτωση έκρινε ενόχους οκτώ κατηγορούμενους για παράνομη οπλοκατοχή.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικών. Μέχρι στιγμής αιτούνται γενικά σύννομο βίο (ο παλιός πρότερος έντιμος βίος), μεταγενέστερα καλή συμπεριφορά κ.α.

Νωρίτερα, με την ολοκλήρωση της απόφασης επικράτησε πανζουρλισμός, χειροκροτήματα μέσα και έξω από την αίθουσα, ενώ η μητέρα του Παύλου Φύσσα, τρέχοντας, βγήκε από το ακροατήριο, φωνάζοντας εν μέσω χιλιάδων ζητωκραυγών «Γιέ μου... τα κατάφερες» και ξέσπασε σε κλάματα στην αγκαλιά της κόρης της.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ξέσπασαν επεισόδια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.