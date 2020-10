Κόσμος

Κορονοϊός - Τραμπ: Είδα πόσο αποτελεσματικό είναι το φάρμακο της Regeneron

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε “ευλογία από τον Θεό” ότι μολύνθηκε και δεσμεύτηκε να διαθέσει δωρεάν τη θεραπεία στους Αμερικανούς.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η μόλυνσή του από κορονοϊό ήταν «μια ευλογία από τον Θεό», χάρη στην οποία δοκίμασε πειραματικές θεραπείες, οι οποίες δεσμεύθηκε ότι θα διατεθούν δωρεάν για όλους τους Αμερικανούς, στο πρώτο του μήνυμα μέσω βίντεο αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο Τραμπ, που βιάζεται να επιστρέψει στην προεκλογική του εκστρατεία, έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα πόσο καλά νιώθει αφού διαγνώστηκε με COVID-19, όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν εξακολουθεί να είναι θετικός στον ιό SARS-CoV-2.

«Πιστεύω ότι ήταν μια ευλογία από τον Θεό που μολύνθηκα. Ήταν μια κρυφή ευλογία», σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ συμπλήρωσε πως το γεγονός ότι του χορηγήθηκε ένα φάρμακο της Regeneron του επέτρεψε να δει από πρώτο χέρι πόσο αποτελεσματικό είναι.

Ο Τραμπ έχει δεχθεί σφοδρές επικρίσεις για την καθυστερημένη αντίδρασή του στην πανδημία του κορονοϊού που έχει σκοτώσει περισσότερους από 210.000 Αμερικανούς και επειδή έθεσε σε κίνδυνο όσους εργάζονται κοντά του, αποθαρρύνοντας τη χρήση μάσκας στον Λευκό Οίκο και στις προεκλογικές του εκδηλώσεις. Αναφέρθηκε και σε ένα άλλο φάρμακο της Eli Lilly and Co. «Θέλω να προσφέρω σε εσάς αυτά (τα φάρμακα) που πήρα εγώ. Και θα τα κάνω δωρεάν», τόνισε.

Το μήνυμά του μεταδόθηκε μετά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου ότι ο 74χρονος πρόεδρος επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη.

Ο γιατρός του, Σον Κόνλεϊ, επεσήμανε εξάλλου ότι ο Τραμπ δεν έχει συμπτώματα COVID-19 εδώ και 24 ώρες. «Πλέον δεν έχει πυρετό εδώ και περισσότερες από τέσσερις ημέρες, είναι χωρίς συμπτώματα για περισσότερες από 24 ώρες και δεν έχει χρειαστεί ούτε έχει λάβει επιπλέον οξυγόνο μετά από αυτό που έλαβε μόλις εισήχθη στο νοσοκομείο» ,ανακοίνωσε ο Κόνλεϊ.

Έτοιμος να επιστρέψει στην προεκλογική εκστρατεία

Παρά την ασθένειά του, ο Τραμπ προσπαθεί να βρει τρόπους να μεταφέρει το προεκλογικό του μήνυμα και να μειώσει το προβάδισμα που έχει ο αντίπαλός του για τις προεδρικές εκλογές, Τζο Μπάιντεν, σε πολιτείες- κλειδιά, δηλώνουν σύμβουλοί του. Το χθεσινό του μήνυμα φαίνεται να εξυπηρετούσε αυτό τον σκοπό. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο Τραμπ εξετάζει να απευθυνθεί στους πιο ηλικιωμένους ψηφοφόρους σήμερα.

Εξάλλου ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θέλει να πραγματοποιηθεί η δεύτερη τηλεμαχία με τον Μπάιντεν, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου, όμως ο αντίπαλός του είχε δηλώσει την Τρίτη ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει, αν ο Τραμπ δεν βρεθεί αρνητικός στην COVID-19.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, που διεξήχθη από τις 2 ως τις 6 Οκτωβρίου, μόλις το 38% των Αμερικανών που ρωτήθηκαν απάντησε ότι εγκρίνει τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίστηκε την πανδημία, ενώ το 56% δεν τον εγκρίνει.