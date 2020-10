Πολιτική

Ερντογάν: δεν κάνουμε πίσω σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις και αντιστροφή των πραγματικών γεγονότων από τον Τούρκο Πρόεδρο.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προέβη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πως «η Τουρκία στην υπόθεση του Αιγαίου και της Μεσογείου δεν θα υποχωρήσει με τίποτα».

Χαρακτηριστικά είπε ότι «η Ελλάδα, που ενοχλείται από τη δυναμική παρουσία της Τουρκίας στη Μεσόγειο, κάνει μονομερείς ενέργειες και προκλητικά βήματα εναντίον της Τουρκίας».

Παράλληλα, είπε πως, «μαζί με τη Γαλλία η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι τώρα μπλέκουν και την Αρμενία και κάνουν προκλητικές ενέργειες».

«Όσοι είδαν την αποφασιστικότητα μας στην Ανατολική Μεσόγειο κατάλαβαν ότι με κενές απειλές και εκβιασμούς δεν θα υποχωρήσουμε και επιτέλους μας άκουσαν και κάθ9ονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.»

Στο τέλος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, δήλωσε ότι «για διάλογο θέλουμε δίκαιη κατανομή των πόρων».