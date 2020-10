Κοινωνία

Παναγιώτης Φύσσας στον ΑΝΤ1: θα με ικανοποιούσε η θανατική ποινή (βίντεο)

Τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι καταδικασμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και η αντίδραση της οικογένειας του Παύλου Φύσσα.