Κοινωνία

Κορονοϊός-Κεραμέως: Tα κρούσματα σε μαθητές αντιπροσωπεύουν το 0,01% του συνόλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη συνάντηση με εκπροσώπους της ΟΛΜΕ, τόνισε ότι έχουν γίνει πάνω από 44.000 προσλήψεις. Στις 7 Νοεμβρίου οι εκλογές εκπαιδευτικών για τα υπηρεσιακά συμβούλια.

Σε γενικά «καλό κλίμα» πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με το ΔΣ της ΟΛΜΕ, σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο, συζητήθηκαν εκτενώς πολλά επίκαιρα εκπαιδευτικά θέματα, όπως οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι προσλήψεις και οι διορισμοί, τα ολιγομελή τμήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το θέμα των εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, κατέλαβε μεγάλο μέρος της συζήτησης και αποτέλεσε το μόνο σημείο έντασης μεταξύ των δύο μερών.

Η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 με το ηλεκτρονικό σύστημα Ζευς. Από το υπουργείο υπογραμμίστηκε ότι με το σύστημα αυτό διεξήχθησαν και οι πρόσφατες πρυτανικές εκλογές σε έξι πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας «με απόλυτη επιτυχία και διαφάνεια». Σύμφωνα με την πληροφόρηση του υπουργείου Παιδείας, η ΟΛΜΕ τάχθηκε κατά της ψηφιοποίησης της εκλογικής διαδικασίας, της διενέργειάς της ημέρα Σάββατο και πρότεινε την αναβολή της για ένα οκτάμηνο, ή τη διενέργειά της δια ζώσης σε εργάσιμη ημέρα (με ή χωρίς άδεια).

Από την πλευρά της, η υπουργός επεσήμανε ότι οι εκλογές ημέρα Σάββατο (και όχι εργάσιμη) «υπηρετούν το στόχο της ανάδειξης εκπροσώπων για τα υπηρεσιακά συμβούλια, δίχως να διαταραχθεί ούτε στο ελάχιστο η εκπαιδευτική διαδικασία». Επιπλέον, τόνισε ότι η διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στηρίζεται σε δυο πυλώνες: αφ' ενός στη διεθνή τάση εκσυγχρονισμού, απλοποίησης και ψηφιοποίησης διαδικασιών, που ενισχύθηκε από την εμπειρία της πανδημίας, αφ' ετέρου στην ανάγκη προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας βάσει των μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό, πόσο μάλλον όταν οι εκλογές αυτές αφορούν άνω των 170.000 εκπαιδευτικούς, που θα έπρεπε διαφορετικά να συναθροιστούν.

«Η ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να διασφαλίσει ευρύτερη συμμετοχή του εκλογικού σώματος και ταυτόχρονα την απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχει, δε, αδιαβλητότητα, ανωνυμία, αποτελεσματικότητα και πλήρη συμβατότητα με τα μέτρα κατά του COVID-19», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου. Μάλιστα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή τους, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η κ. Κεραμέως παρότρυνε τους εκπαιδευτικούς να πρωτοπορήσουν και να αγκαλιάσουν τη νέα, σύγχρονη διαδικασία, σε σύμπλευση με τη διεθνή τάση. «Ας δείξουν οι εκπαιδευτικοί το δρόμο μπροστά», υπογράμμισε αργότερα η κ. Κεραμέως.

Σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ηγεσία του υπουργείου ενημέρωσε την ΟΛΜΕ ότι ακολουθούνται τα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Επίσης, υπογράμμισε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μαθητών αντιπροσωπεύουν αθροιστικά από την αρχή της χρονιάς το 0,01% του συνόλου, των εκπαιδευτικών το 0,03%, ενώ με βάση τα σημερινά δεδομένα είναι εμφανής η τάση τα λίγα αυτά κρούσματα να προέρχονται έξω από το σχολείο και όχι μέσα από τη σχολική κοινότητα.

Επιπλέον, η ηγεσία του υπουργείου ενημέρωσε την ΟΛΜΕ σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών που έχουν προχωρήσει (περισσότερες από 44.000 προσλήψεις και μόνιμοι διορισμοί, και επιπρόσθετα προσλαμβάνονται 2.800 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ενώ θα ακολουθήσουν και νέες προσλήψεις με τρίμηνες συμβάσεις, με δυνατότητα ανανέωσης, για να καλυφθούν ανάγκες που προκύπτουν από εκπαιδευτικούς που νοσούν, ή ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου).

Ειδικότερα σε σχέση με τους 10.500 μόνιμους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση, η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι έχουν ήδη εκδοθεί οι προσωρινοί πίνακες σε στενή συνεργασία μεταξύ ΥΠΑΙΘ και ΑΣΕΠ και καταβάλλονται «άοκνες προσπάθειες να ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων με τη δέουσα προσοχή και να εκδοθούν το συντομότερο οι οριστικοί πίνακες». Σχετικά με τα ολιγομελή τμήματα, η υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ, ότι έχει ήδη εγκριθεί το 98,5% των ολιγομελών τμημάτων των ΓΕΛ και το 98,2% των ΕΠΑΛ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες.

Εκ μέρους του ΥΠΑΙΘ συμμετείχαν στη συνάντηση η υπουργός Νίκη Κεραμέως, η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη, η γενική γραμματέας Σίσσυ Γκίκα, ενώ από την ΟΛΜΕ, ο πρόεδρος Θεόδωρος Τσούχλος, ο αντιπρόεδρος Θεόδωρος Μαλαγάρης, ο ειδικός γραμματέας Ανδρέας Παπαδαντωνάκης, ο οργανωτικός γραμματέας Νίκος Παπαχρήστος, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. Ιωάννης Σαμοΐλης και Δημήτρης Ακτύπης.