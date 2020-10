Κοινωνία

Τομπατζόγλου για Χρυσή Αυγή: Το ζήτημα είναι να μην υπάρξει ατιμωρησία (βίντεο)

Η δικηγόρος της οικογένειας Φύσσα τόνισε πως από τα ελαφρυντικά θα κριθεί το ύψος των ποινών, ενώ μίλησε για τις αντιδράσεις στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης.