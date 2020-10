Πολιτική

ΗΠΑ - Γερουσιαστές προς Πομπέο: Ενεργοποίησε η Τουρκία τους S-400 εναντίων ελληνικών F-16;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν από την Κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στην Άγκυρα.

Επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, έστειλαν δύο Αμερικανοί γερουσιαστές, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις πληροφορίες ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε τους S-400 για να ανιχνεύσει ελληνικά μαχητικά F-16 στη διάρκεια της πρόσφατης άσκησης “Eunomia” στη Μεσόγειο.

Οι γερουσιαστές Κρις Βαν Χόλεν και Τζέιμς Λάνκφορντ ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας αναφορικά με την αγορά των S-400 από τη Ρωσία.

Στην επιστολή τους, αξιώνουν απαντήσεις σε δύο ερωτήματα:

Ενεργοποίησε η Τουρκία τους S-400 για να ανιχνεύσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 που επέστρεφαν από την άσκηση Eunomia;

Έχει ενσωματώσει η Τουρκία το Link 16, τον σύνδεσμο τακτικών δεδομένων του ΝΑΤΟ, στο σύστημα S-400; Αν είναι έτσι τα πράγματα, θα μπορούσε αυτή η ενσωμάτωση να επιτρέψει στη Ρωσία να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ;