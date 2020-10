Πολιτική

Κορονοϊός - Πέτσας: Εξετάζεται η διεύρυνση του ωραρίου καταστημάτων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πως δεν θα ανακοινωθούν νέα περιοριστικά μέτρα. Τι είπε για τον Κοντονή και τις τουρκικές προκλήσεις.

“Παγώνει”, για την ώρα τουλάχιστον, η λήψη νέων περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού, όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε, τα μέτρα που εφαρμόζουμε τώρα είναι πάρα πολλά. «Το να φορτώνουμε συνεχώς μέτρα τον πληθυσμό και να μη φροντίζουμε για την πιστή τήρησή τους, θα είναι προβληματικό και ενδεχομένως μπούμερανγκ.»

Επικαλούμενος τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είπε πως παρά το γεγονός ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να κουράζεται με τα μέτρα, αν σταματήσει κανείς να φορά μάσκα σε εσωτερικό χώρο θα έχουμε μεγαλύτερη έξαρση. «Σήμερα βλέπουμε πάρα πολλά κρούσματα να προέρχονται από τον χώρο εργασίας», σημείωσε. Συμπλήρωσε πάντως πως αν βρεθούμε αντιμέτωποι με έκρηξη κρουσμάτων, τότε ένα από τα μέτρα που θα εξεταστούν είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε επίσης πως είναι υπό σκέψη η διεύρυνση του ωραρίου καταστημάτων μέχρι τη 01:00.

Όσον αφορά στον σάλο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις Κοντονή για τον νέο Ποινικό Κώδικα και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Πέτσας είπε πως «δεν ήταν έκπληξη οι δηλώσεις Κοντονή, ούτε για μας ούτε για όσους δεν είναι λωτοφάγοι». Όπως είπε, αντί να τοποθετηθεί ο Τσίπρας για τα όσα δήλωσε ο Κοντονής, είδαμε εσωκομματικά μαχαιρώματα.

Ερωτηθείς σχετικά με την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων των καταδικασθέντων μελών της Χρυσής Αυγής, ο κ. Πέτσας είπε ότι με αντισυνταγματικές και πρόχειρες τροπολογίες δε μπορεί να δοθεί μια λύση. Όσον αφορά το μέλλον, θα δούμε τι πρέπει να γίνει μετά την ανακοίνωση των ποινών και θα γίνουν τροποποιήσεις, επεσήμανε.

Σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα να ανακαλέσει την απόφασή της να ανοίξει την παραλία της κατεχόμενης Αμμοχώστου, διαφορετικά είναι αναπόφευκτο να τεθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Προσδιόρισε μάλιστα πως η έναρξη των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα γίνει μετά τη Σύνοδο Κορυφής της 16ης Οκτωβρίου.