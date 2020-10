Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: φωτιά σε σιδηροδρομική γραμμή

Η κυκλοφορία διεξάγεται από μονή γραμμή και αναμένονται καθυστερήσεις...

Φωτιά έχει ξεσπάσει στη γραμμή προς Κόρινθο, στο ύψος του Ασπρόπυργου, όπως ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Η κυκλοφορία των συρμών γίνεται από μονή γραμμή και αναμένονται καθυστερήσεις.

Στο σημείο έχει σπεύσει, εκτός από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και η αστυνομία.