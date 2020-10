Κοινωνία

Παρίστανε τον μάνατζερ μοντέλων και ζητούσε γυμνές φωτογραφίες από ανήλικες

Συλλήψεις για υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων. Πως έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου και σχηματίστηκαν δικογραφίες αυτόφωρης και τακτικής διαδικασίας σε βάρος (3) Ελλήνων και αλλοδαπού για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αλλοδαπών Αρχών, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, διενεργήθηκε ψηφιακή ανάλυση - ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα και εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι κάνοντας χρήση διάφορων διαδικτυακών υπηρεσιών υπερφόρτωσαν (upload) υλικό πορνογραφίας ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υποβλήθηκαν μηνύσεις σχετικά με (2) χρήστες μέσου κοινωνικής δικτύωσης, από τους οποίος ο πρώτος προσποιούμενος τον μάνατζερ μοντέλων και υποσχόμενος χρηματική αμοιβή ύψους (300) ευρώ, αφού συνομίλησε διαδικτυακά με ανήλικες, ζήτησε και έλαβε πλήθος γυμνών φωτογραφιών και βίντεο από αυτές και ο δεύτερος ύστερα από παροτρύνσεις και άσκηση ψυχολογικής πίεσης σε βάρος ανήλικης, κατάφερε να της αποσπάσει γυμνές της φωτογραφίες.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ακολούθως από την προανάκριση και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων ατόμων και οι οικιακές συνδέσεις διαδικτύου τους, ενώ εξακριβώθηκε και ο τόπος κατοικίας τους, όπου διενεργήθηκαν έρευνες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια των 2 Ελλήνων, βρέθηκαν πλήθος αρχείων (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, πράξεις για τις οποίες συνελήφθησαν εντός των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για τον έτερο ημεδαπό και τον αλλοδαπό ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στην παράνομη δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιπρόσθετα, κατά την διενέργεια της έρευνας στην οικία του αλλοδαπού εντοπίστηκαν 4 αλλοδαποί, σύνοικοί του, οι οποίοι στερούνταν νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα και οδηγήθηκαν αρμοδίως, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της διοικητικής απέλασής.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Σημειώνεται ότι, οι 2 Έλληνες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.