Πολιτισμός

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και την περιοδική έκθεση UBUNTU.

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), το οποίο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό φέτος τον Φεβρουάριο έπειτα από περίπου 20 χρόνια προσπαθειών, επισκέφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και περιηγήθηκε μαζί με την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στη μόνιμη συλλογή του μουσείου, η οποία περιλαμβάνει 172 έργα από 78 Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

«Είπαμε ότι θα το ανοίξουμε, το ανοίξαμε. Και γίνεται πια ένας πόλος που δεν αφορά μόνο την πόλη, αλλά θα μπει στον διεθνή χάρτη αυτό το μουσείο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχω πολλές σκέψεις για το πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε», προσέθεσε.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης την περιοδική έκθεση UBUNTU, η οποία αποτελείται από 66 έργα 34 αντιπροσωπευτικών δημιουργών της σύγχρονης αφρικανικής τέχνης, επιλεγμένα από τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ. Τον κ. Μητσοτάκη ξενάγησαν ο κ. Δαυίδ και η σύζυγός του Λάνα Ντιμπιέρ, οι οποίοι εξήγησαν τις πηγές έμπνευσης των καλλιτεχνών και πώς αποτυπώνονται στα έργα.

Το ΕΜΣΤ φιλοξενεί ακόμα την περιοδική έκθεση Θεωρήματα 2: Περί Ιστορίας, της Ένωσης Ελλήνων Τεχνοκριτών AICA Hellas, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης AICA International.