Ένα e-pass για όλους τους αυτοκινητοδρόμους

Πότε ξεκινά η πλήρης διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών διοδίων.

Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ξεκινά η πλήρης διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών διοδίων σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί έναν και μοναδικό πομποδέκτη κατά τη διέλευσή του από όλους τους αυτοκινητοδρόμους: Αττική Οδό, Νέα Οδό, Κεντρική Οδό, Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, Εγνατία Οδό, Γέφυρα, Ολυμπία Οδό και Μορέα».

Ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού γίνονται τεχνικές δοκιμές και έχουν ξεπεραστεί όλες οι μικρές τεχνικές δυσκολίες

«Η διαλειτουργικότητα των αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή η δυνατότητα που δίνεται στους πολίτες να διέρχονται σε όλους τούς αυτοκινητοδρόμους της χώρας με ένα ενιαίο πομποδέκτη, το ενιαίο e-pass, ήταν κάτι που από την πρώτη στιγμή το βάλαμε στις προτεραιότητές μας, αφού έπρεπε να επιτέλους να γίνει και στην Ελλάδα, αυτό που σε άλλες χώρες θεωρείται αυτονόητο, να μη χρειάζεται, δηλαδή ο οδηγός να αλλάζει 3-4 πομποδέκτες για την ίδια διαδρομή» τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών και πρόσθεσε: «Έτσι, ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών που κινούνται στους αυτοκινητοδρόμους και αφορούσε στη διευκόλυνσή τους και τη μείωση καθυστερήσεων, αντιμετωπίζεται οριστικά από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».