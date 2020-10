Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: Η πίεση στην Αττική είναι σε διασωληνωμένους και ΜΕΘ

Ο καθηγητής Παθολογίας τόνισε ότι είμαστε «σε επίπεδο χαμηλού συναγερμού», ωστόσο υπογράμμισε ότι το θέμα είναι ότι περισσότεροι έχουν ανάγκη για νοσηλεία.

Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στην χώρα και την κατάσταση στις ΜΕΘ μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο καθηγητής Παθολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών Χαράλαμπος Γώγος.



Αυτή την στιγμή όπως είπε είμαστε «σε επίπεδο χαμηλού συναγερμού», ωστόσο τόνισε ότι το θέμα είναι ότι περισσότεροι έχουν ανάγκη για νοσηλεία.



Σύμφωνα με τον κ. Γώγο αυτή την στιγμή «η πίεση είναι στους διασωληνωμένους και στις ΜΕΘ» και υπογράμμισε ότι «η κατάσταση είναι επιβαρυμένη στην Αττική», καθώς «υπάρχει χαμηλή διαθεσιμότητα», ωστόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα όπως είπε η εικόνα είμαι καλύτερη.



Παράλληλα, σημείωσε πως αρκετά φάρμακα πλέον βοηθούν τους ασθενείς και όπως ανέφερε ο κ. Γώγος προστίθενται και νέα εργαλεία στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.



Τέλος, υπογράμμισε ότι «το κρίσιμο σημείο είναι να έχουμε τα διπλάσια από τα σημερινά κρούσματα ή πάνω από 1000 κάθε ημέρα». Αυτή την στιγμή σύμφωνα με τον κ. Γώγο η κατάσταση είναι σε σχετικά καλό επίπεδο, ενώ παρότρυνε τον κόσμο να εμβολιαστεί για την γρίπη.