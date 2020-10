Κοινωνία

Απόλυση οδηγού μετά την καταγγελία για παρενόχληση 16χρονης

Το σκεπτικό για την απομάκρυνση του εργαζόμενου απο την διοίκηση του οργανισμού συγκοινωνιών. Τι υποστηρίζει ο οδηγός.

Στην απόλυση του οδηγού που φέρεται να παρενόχλησε 16χρονη προχώρησε άμεσα ο Προέδρος του οργανισμού συγκοινωνιών, Γιώργος Αρβανιτίδης.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Αρβανιτίδης στο blog metafores, “ο εργαζόμενος δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα με τη συμπεριφορά του μέχρι σήμερα, είναι οικογενειάρχης και με καλές συστάσεις, αλλά η καταγγελία είναι πολύ σοβαρή και αφορά ευαίσθητο θέμα καθώς η καταγγελόμενη πράξη στρέφεται κατά ανηλίκου. Επομένως, προχώρησα άμεσα στην απόλυσή του, μόλις έλαβα γνώση της καταγγελίας. Δεν γνωρίζουμε την αλήθεια, δεν ήμασταν μπροστά, αλλά και δεν μπορούσαμε να περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Αν ο οδηγός κηρυχθεί αθώος από την ελληνική δικαιοσύνη την οποία εμπιστευόμαστε απόλυτα, μπορεί να ζητήσει να κηρυχθεί άκυρη και καταχρηστική η απόλυσή του. Πάντως, μέχρι τότε, δεν μπορεί να εργάζεται στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, διότι ούτε σαν υποψία δεν μπορεί να αμαυρώνεται η 70χρονη ιστορία του ΚΤΕΛ μας”.

Ο οδηγός στην απολογία του υποστήριξε πως πράγματι είχε ξεκούμπωτο το φερμουάρ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κινήθηκε προς την κοπέλα, αναφέροντας “σταμάτησα να κλείσω το μεσαίο παράθυρο επειδή έβρεχε και από το “τέντωμα” του σώματος για να φτάσω το παράθυρο, κατέβηκε για μερικά δευτερόλεπτα το παντελόνι μου κατά λάθος”, υποστήριξε στην απολογία του και ζήτησε κλαίγοντας ενώπιον των αστυνομικών “να πει το κοριτσάκι την αλήθεια”.

