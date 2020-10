Κόσμος

Λευκορωσία: Αστυνομική βία σε αντικυβερνητική διαδήλωση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίαιες εικόνες, χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και εκτοξευτήρες νερού κατά των διαδηλωτών που παραμένουν στο δρόμο.

Εκτοξεύοντας νερό υπό πίεση και βομβίδες κρότου-λάμψης η αστυνομία της Λευκορωσίας επιχείρησε να διαλύσει το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σήμερα στο Μινσκ για να διαδηλώσει κατά της αμφισβητούμενης επανεκλογής του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Όλγκα Τσεμοντάνοβα επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί έκαναν χρήση νερού υπό πίεση και έριξαν βομβίδες στους συγκεντρωμένους.

Τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης της Λευκορωσίας μεταδίδουν εικόνες από συλλήψεις διαδηλωτών, ορισμένες φορές βίαιες.

Ο τρόπος καταστολής της σημερινής διαδήλωσης φαίνεται ότι είναι από τους πιο βίαιους που έχουν σημειωθεί στο Μινσκ από τα μέσα Αυγούστου.