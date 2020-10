Υγεία - Περιβάλλον

“Θερίζει” τις ΗΠΑ ο κορονοϊός

Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί από τη φονική πανδημία.

Τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσαν, την Κυριακή, 7.694,865 κρούσματα του νέου κορονοϊού, μια αύξηση 53.363 κρουσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη καταμέτρησή τους και ότι ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 577 και πλέον ανέρχεται σε 213.614.

Τα CDC ανακοίνωσαν τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων της αναπνευστικής νόσου γνωστής ως COVID-19, που προκαλείται από τον νέο κορονοϊό στις 23.00 ώρα Ελλάδας της 10η Οκτωβρίου, σε σύγκριση με την προηγούμενη καταμέτρησή τους μια ημέρα νωρίτερα.

Τα στοιχεία των CDC δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τον αριθμό των κρουσμάτων που αναφέρονται μεμονωμένα από τις Πολιτείες.