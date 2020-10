Πολιτική

Κοντονής στον ΑΝΤ1: γιατί παραιτήθηκα από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, τόνισε ότι είχε προειδοποιήσει από τον Απρίλιο του 2019 για τα σημεία του νέου Ποινικού Κώδικα που είναι «προβληματικά».

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στον απόηχο των καταγγελιών του που οδήγησαν στη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε ότι είχε προειδοποιήσει από τον Απρίλιο του 2019 για τα προβληματικά σημεία του νέου ποινικού κώδικα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, είχε εκφράσει την αντίθεση του έγκαιρα και σε όλα τα επίπεδα και για το λόγο αυτό εξεπλάγη από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Έφερε ως παράδειγμα, το αδίκημα της δωροδοκίας, που από κακούργημα έγινε πλημμέλημα και μάλιστα αυτό αφορούσε και υποθέσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη, με συνέπεια να παραγραφούν υποθέσεις που αφορούσαν μεγάλα σκάνδαλα για τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευθεί ότι θα φτάσει στη διαλεύκανση τους.

Ανάλογο είναι και το θέμα της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων για όσους καταδικάζονται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση κι αυτό το βλέπουμε τώρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς στερεί από τους δικαστές ένα βασικό όπλο για τις ποινές που θα επιβάλλουν.

Ο κ. Κοντονής επανέλαβε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να καθυστερήσει να φέρει στη Βουλή, αυτά τα σημεία του Ποινικού Κώδικα για τα οποία είχε προειδοποιήσει ότι είναι προβληματικά, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.