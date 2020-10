Κόσμος

Κίνα: συγγραφέας κατηγορείται για κατασκοπεία

Ο άνδρας κρατείται στο Πεκίνο από τον περασμένο Ιανουάριο.

Κατηγορίες για διενέργεια κατασκοπείας απαγγέλθηκαν στον Αυστραλό συγγραφέα Γιάνγκ Χενγκτζούν και την υπόθεσή του εξετάζει τώρα δικαστήριο του Πεκίνου, ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο 55χρονος μπλόγκερ συνελήφθη από τις κινεζικές αρχές τον Ιανουάριο του 2019 στο αεροδρόμιο της Γκουανγκτζού μετά την άφιξή του από τη Νέα Υόρκη. Βρίσκεται υπό κράτηση στο Πεκίνο, χωρίς να έχει πρόσβαση στην οικογένειά του, ενώ η σύζυγός του παραμένει στην Κίνα.

Κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Τζάο Λιτζιάν δήλωσε ότι στον Γιανγκ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κατασκοπεία στις 7 Οκτωβρίου και σημείωσε ότι οι κινεζικές αρχές σέβονται πλήρως τα δικαιώματά του.

"Το Δεύτερο Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο του Πεκίνου καταχώρισε και αποδέχθηκε την υπόθεση όπως προβλέπεται από τον νόμο", πρόσθεσε ο Τζάο.

Ο Γιάνγκ είχε πει στην οικογένειά του σε μήνυμα που της είχε στείλει τον περασμένο μήνα ότι είναι αθώος και ότι "δεν θα ομολογήσει ποτέ κάτι που δεν έχει κάνει".