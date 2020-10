Πολιτική

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: “Χαστούκι” στον Ερντογάν από την ΕΕ

Τι ξεκαθάρισαν ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στην Τρίπολη και οι πρέσβεις εννέα ευρωπαϊκών χωρών.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Με αφορμή την επίδοση των διαπιστευτηρίων επτά Ευρωπαίων πρεσβευτών και του επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Λίβυο πρωθυπουργό Φαγιέζ Αλ Σαράτζ, οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες πλαισιωμένοι από τους πρέσβεις της Ιταλίας, της Πολωνίας και τον επιτετραμμένο της Ουγγαρίας είχαν συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Πετρελαίου της Λιβύης. Οι πρέσβεις των χωρών της ΕΕ απέρριψαν απολύτως ξεκάθαρα ως παράνομη την συμφωνία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Φαγιέζ αλ-Σαράτζ.

Στο ανακοινωθέν που εξέδωσαν αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επαναλαμβάνουν ότι το μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες για τρίτα κράτη». Υιοθετούν δηλαδή πλήρως τις ελληνικές θέσεις.

Παράλληλα έστειλαν το μήνυμα ότι επείγει η υπογραφή μόνιμης και βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός, στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου, η επανέναρξη του πολιτικού διαλόγου και η άρση του εμπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου.