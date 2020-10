Κοινωνία

Πτώση δέντρου σε γραμμές του ΗΣΑΠ

Αγώνας δρόμου για να ομαλοποιηθούν τα δρομολόγια και να μπει τέλος στην ταλαιπωρία του κοινού.

Χάος στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ προκάλεσε η πτώση δέντρου στις γραμμές, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν και στην Αττκή.

Το ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο τμήμα μεταξύ της Ειρήνης και του Νέου Ηρακλείου, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να απομακρύνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τον κορμό.

Αυτήν την ώρα τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από Κηφισιά μέχρι Ειρήνη και από Νέα Ιωνία μέχρι Πειραιά.

Οι Αρχές δίνουν μάχη με το χρόνο για να ομαλοποιηθούν τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ και να μπει τέλος στην ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού.