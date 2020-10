Πολιτική

Πέτσας για Τουρκία: εάν δεν τα βρούμε, υπάρχει και η Χάγη

Με το Oruc Reis στην περιοχή δεν πάμε σε διερευνητικές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν οι διερευνητικές επαφές όσο το Oruc Reis βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

«Θα ζητήσουμε το ζήτημα της Τουρκίας να συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή, καθώς δεν αποδεικνύει συνέπεια και συνεχεία στις πράξεις της», τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, και προειδοποίησε την Άγκυρα ότι εάν επιμένει να δημιουργεί ένταση, θα βρεθεί αντιμέτωπη με κυρώσεις.

Ο κ. Πέτσας εκτίμησε ότι η ΕΕ δε θα υπαναχωρήσει από αυτό που καλλιέργησε στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ επανέλαβε ότι το πλαίσιο των διερευνητικών επαφών είναι ξεκάθαρο και άφορα μόνο τις θαλάσσιες ζώνες.

«Θέλουμε να διευθετηθούν οι διαφορές μας και το αποδείξαμε με τις συμφωνίες που προχωρήσαμε με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Αν δεν τα βρούμε, υπάρχει και το διεθνές δικαστήριο της Χάγης» δήλωσε.