Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη της παγκόσμιας τεχνολογίας και καινοτομίας

Ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων.

«Σήμερα είμαι δίπλα χαρούμενος. Ως πρωθυπουργός γιατί δημιουργούμε κεντρική προεκλογική μας δέσμευση. Είμαι πολύ ικανοποιημενος για έναν ακόμη λόγο. Ως άνθρωπος που είχε ασχοληθεί πριν μπει στην πολιτική με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων, βλέπω ότι αρχίζει να κλείνει ένας κύκλος που κάποιοι επιχειρήσαμε να ανοίξουμε πριν από 20 χρόνια» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στην εκδήλωση για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Elevate Greece.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως χρειάστηκε να περάσουμε από βαθια κρίση για να επαναξιολογήσουμε προτεραιότητες και να ξεπηδήσει οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων που αποκτά σάκρα και οστά και καταφέρνει να έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Σημείωσε πως δεν είναι η δουλειά του κράτους να υποκαταστήσει την επιχειρηματικότητα, την ευρυματικότηα που βρίσκεται στο κέντρο της έννοιας της καινοτομίας και προσέθεσε ότι «θα μπορούμε να έχουμε για πρώτη φορά στη διάθεσή μας ένα μητρώο επιχειρήσεων που θα πληρουν ένα βασικό ορισμό τι συνιστά νοεφυής καινοτόμος επιχείρηση».

Τόνισε πως υπάρχουν πολλές τέτοιες επιχειρήσεις που πληρούν αυτά τα κριτήρια και μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο το οποίο θα έχει αξία και δύναμη μόνο αν αποκτήσει μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Το χρηματοδοτικό εργαλείο θα είναι επιπρόσθετο κίνητρο για επιχειρήσεις να θέλουν να ενταχθούν στο μητρώο για να καλύψουν ένα μέτρο των μισθοδοτικών τους αναγκών, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Περαιτέρω ανέφερε πως «έχουμε κάνει πολλά ως κυβέρνηση για να στηρίξουμε αυτό νέο οικοσύστημα καινοτομίας» και διαμήνυσε ότι η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη της παγκόσμιας τεχνολογίας και παγκόσμιας καινοτομίας.

«Ως κυβέρνηση κεντρικά έχουμε πάρει την πρωτοβουλία να μειώσουμε συνολικά το κόστος εργασίας. Αφορά ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις εντάσεως γνώσης. Γιατί πολλές φορές άκουγα από νεοφυείς επιχειρήσεις ότι έχαναν ανθρώπους γιατί έφευγαν στο εξωτερικό. Η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021 και η δρομολόγηση της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών είναι δύο σημαντικά βήματα. Και βέβαια έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε» εξήγησε.

Ειδική αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην «εμβληματική επένδυση την οποία ανακοίνωσε η microsoft, με τελικό σκοπό να δημιουργήσει 3 data centers στη χώρα μας».

«Επένδυση που έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί όταν μια εταιρεία τέτοιας εμβέλειας επενδύει στην Ελλάδα σημαίνει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη συνολική. Ένδειξη τι μπορέι να πετύχει η χώρα. Είναι ένα σημαντικό μηνυμα σε όσα νέα παιδιά έφυγαν από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης και αρχίζουν να σκέφτονται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Επειδή ποτέ κανείς δεν ξέρει μια νέα ιδέα που μπορεί να φτάσει, θυμήθηκα αυτή τη φωτογραφία, είναι της microsoft το 1978 μουσάτοι, απεριποιητοι με μία ερώτηση. Θα είχατε επενδύσει σε αυτή την ομάδα; Αυτοί που επένδυσαν έβγαλαν πολλά χρήματα» συνέχισε ο πρωθυπουργός και επισήμανε:

«Κανείς δεν εγγυάται την επιχειρηματική επιτυχία στα πρώτα βήματα μιας επιχείρησης. Ούτε είναι δουλειά της κυβέρνησης. Δουλειά όμως της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει το περιβάλλον, να χτίσει το οικοσύστημα. Εμείς δημιουργούμε την υποδομή, το θέατρο. Οι ηθοποιοί που θα παίξουν την παράσταση είστε εσείς».