Πολιτική

Επίσκεψη Κούπερ στην Ελλάδα εν μέσω τουρκικών προκλήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναντήθηκε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αμερικανό βοηθό υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για πολιτικές και στρατιωτικές υποθέσεις Κλαρκ Κούπερ.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης και της επικαιροποιημένης συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το «παρών» στη συνάντηση έδωσε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρυ Πάιατ.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι προκλήσεις ασφαλείας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, λόγω της προκλητικής και παραβατικής συμπεριφοράς της Τουρκίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι προκειμένου να υπάρξει αποκλιμάκωση πρέπει να αποσυρθούν άμεσα το ερευνητικό σκάφος και τα τουρκικά πολεμικά πλοία από την περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ότι δεν είναι δυνατόν διεξαχθεί διάλογος υπό καθεστώς απειλών.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέδειξε τους ισχυρούς, διαχρονικούς δεσμούς των δύο χωρών και το σημαντικό ρόλο της Ελλάδος, ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

«Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε για να χτίσουμε πάνω στην τεράστια πρόοδο από την ιστορική επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα για την προώθηση μιας στρατιωτικής σχέσης που είναι από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ καλωσορίζοντας τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Κλαρκ Κούπερ (Clarke Cooper).

Ο Τζέφρι Πάιατ εμπλουτίζει την ανάρτησή του με μια φωτογραφία μαζί με τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για τις πολιτικές και τις στρατιωτικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όπως μετέδωσε νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ από την Ουάσιγκτον , στο επίκεντρο της επίσκεψης του Κλαρκ Κούπερ θα βρεθεί η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας από την Ανατολική Μεσόγειο έως και την περιοχή των Βαλκανίων θα βρεθεί στο επίκεντρο της επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ .

Όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, «στην Ελλάδα, 14-18 Οκτωβρίου, ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Κούπερ θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με ανώτερους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στην Αθήνα σχετικά με τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, από την Ανατολική Μεσόγειο έως και τα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Κούπερ θα επισκεφθεί τη Ναυτική Βάση της Σούδας, μια από τις βασικές τοποθεσίες της αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας, όπου η διευρυμένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) προάγει τη συνεχώς αναπτυσσόμενη συνεργασία μας με την Ελλάδα και τους Συμμάχους στο ΝΑΤΟ».

Εκτός από την Ελλάδα, ο Κλαρκ Κούπερ θα επισκεφτεί τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Πολωνία. Η συγκεκριμένη περιοδεία έχει ως στόχο την πραγματοποίηση συναντήσεων με τους συμμάχους και τους εταίρους των ΗΠΑ για την επέκταση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και του αμυντικού εμπορίου που ενισχύει την κοινή ασφάλεια.

Στην Κύπρο, ο κ. Κούπερ θα συναντηθεί με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους στη Λευκωσία, όπου θα έχει την ευκαιρία να προωθήσει τη συνεργασία για την εκπαίδευση των κυπριακών Ένοπλων Δυνάμεων από τις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν πρόσφατα να εντάξουν την Κυπριακή Δημοκρατία στο Πρόγραμμα Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET) και να προχωρήσουν στη μερική άρση του εμπάργκο πώλησης αμερικανικών όπλων.