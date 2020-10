Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός “τσαλάκωσε” την Αρμάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πειραιώτες πάτησαν... γκάζι στο δεύτερο μέρος κόντρα στους Ιταλούς, στο ΣΕΦ.

Με υπεροχή στα ριμπάουντ και τρομερή άμυνα στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη του εντός έδρας νίκη στην 3η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο με 86-75.

Ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με τους Σλούκα, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πρίντεζη, Έλις, με τον ΜακΚίσικ να κάνει νωρίς – νωρίς δυο φάουλ και να αποσύρεται. Οι δυο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ (6-5 στο 3’) με αμφότερες όμως να έχουν κακές επιλογές στην επίθεση. Το 5-0 του Ολυμπιακού για το 10-8 (5/5 διπ.)στο 5’ που βγήκε από φοβερή άμυνα του Χάρισον οδήγησε τον μαινόμενο Μεσίνα σε τάιμ άουτ. Οι Ιταλοί σούταραν 2/6 όμως δεν έχαναν την επαφή με το σκορ (15-13 στο 8’), με το δεκάλεπτο να λήγει 18-21 με buzzer beater του εξαιρετικού Πρίντεζη, ενώ είχε προηγηθεί ένα 8-0 της Αρμάνι.

Με τρίποντο του Σπανούλη, που είχε περάσει στο παρκέ, ο Ολυμπιακός έκανε το 23-21, με τον Μπαρτζώκα να ανακατεύει την τράπουλα. Το σκηνικό παρέμενε ίδιο με το πρώτο δεκάλεπτο με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ (25-25 στο 12’). Οι «ερυθρόλευκοι» συμπλήρωσαν νωρίς το μπόνους, με την Αρμάνι να έχει ήδη εκτελέσει 14 βολές.

Ο Σλούκας επέστρεψε άρον άρον στη θέση του Λαρεντζάκη, με τις δυο ομάδες να δίνουν ρεσιτάλ αστοχίας (25-30 στο 15’) και τον Ολυμπιακό να έχει κακές επιλογές στην επίθεση. Ο Βεζένκοφ με 2/2 μείωσε στον πόντο (29-30 στο 7’) αλλά όλα τα λεφτά ήταν το απίθανο γκολ – φάουλ του Σλούκα για το 32-34. To κακό ήταν πως ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ είχε ζεσταθεί (15π. με άψογα ποσοστά) με το ημίχρονο να λήγει 36-42 με δεύτερο buzzer του Πρίντεζη.

Ο Πρίντεζης συνέχιζε να είναι η μοναδική αξιόλογη επιθετική επιλογή του Ολυμπιακού (14π.) με τον Παπανικολάου να χρεώνεται με τεχνική ποινή και τη διαφορά να πηγαίνει στους 8 (40-48 στο 23’). Με 6 σερί πόντους του φοβερού ΜακΚίσικ (και τρεις ασίστ) και τρίποντο του Σλούκα έγινε το 49-48 με τον Μεσίνα να καλεί τάιμ άουτ. Το καλό ήταν το 4ο φάουλ του Ντιλέινι με τις δυο ομάδες να είναι πάντα κοντά στο σκορ (55-53 στο 26’). Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 6 (59-53 στο 29’) βγάζοντας σκυλίσιες άμυνες (άποντος ο Ροντρίγκεθ) και κυριαρχώντας στη ρακέτα. Το δεκάλεπτο έληξε 63-58 με 2/2 του Σλούκα, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να κάνει περίοδο 27-16.

Με 3/3 τρίποντα ο Ολυμπιακός πήγε στο +7 (72-63) δείχνοντας να ελέγχει την κατάσταση. Με ριμπάουντ και άμυνα οι γηπεδούχοι δεν άφηναν τους γηπεδούχους να πλησιάσουν στο σκορ. Ο ΜακΚίσικ πήγε τη διαφορά στο +11 (76-65 στο 35’) με τον Ρολ να ρίχνει πάντως τη διαφορά στο -6 (79-73). Οι ερυθρόλευκοι δεν αποπροσανατολίστηκαν και έφτασαν στη νίκη εύκολα στο τέλος και με διψήφια διαφορά (86-75).

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 36-42, 63-58