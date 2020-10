Οικονομία

Διόδια: πώς θα γίνονται οι διελεύσεις με ένα μόνο e-pass

Από πότε μπαίνει σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων. Πώς θα φορτίζεται με χρήματα το e-pass.

Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 με την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων, οι οδηγοί θα μπορούν να ταξιδέψουν σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας μόνο με τον πομποδέκτη που ήδη διαθέτουν.

Συγκεκριμένα, στο εξής ο οδηγός θα μπορεί να χρησιμοποιεί έναν και μοναδικό πομποδέκτη κατά τη διέλευσή του από την Αττική Οδό, τη Νέα Οδό, τη Κεντρική Οδό, τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, την Εγνατία Οδό, τη Γέφυρα, την Ολυμπία Οδό και τον Μορέα. Δηλαδή, ενώ μέχρι σήμερα ο οδηγός έπρεπε να αλλάζει μέχρι και τρεις πομποδέκτες για μία διαδρομή, με τον έναν πομποδέκτη που ήδη διαθέτει θα μπορεί να ταξιδέψει απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα. Για παράδειγμα, θα ταξιδεύει από Αθήνα - Θεσσαλονίκη με τον ίδιο πομποδέκτη του δικού του παρόχου και χωρίς να χρειαστεί να προμηθευτεί νέο πομποδέκτη.

Εάν για παράδειγμα, όταν φτάσει στα Τέμπη, έχει ξοδέψει ήδη όλο το ποσό που έχει βάλει στον πομποδέκτη του, θα μπορεί να προσθέσει χρήματα μέσω της ιστοσελίδας του αυτοκινητοδρόμου από τον οποίο τον έχει προμηθευτεί, πληρώνοντας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Διαφορετικά θα πρέπει να έχει φορτίσει τον πομποδέκτη του με όσα χρήματα επιθυμεί, με φυσική παρουσία στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών του δικού του παρόχου. Δεν θα μπορεί όμως να φορτίσει τον πομποδέκτη του παρόχου του σε Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών άλλου παρόχου.

Δεν θα χρειάζεται όμως πλέον ο οδηγός να προμηθεύεται και να δεσμεύει χρηματικά ποσά σε διαφορετικές συσκευές. Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές λεπτομέρειες, θα ισχύσουν κανονικά οι προσφορές και οι συμφωνίες που είχαν γίνει μεταξύ χρηστών και του εκάστοτε διαχειριστή.

Από το Νοέμβριο του 2019, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, είχε καλέσει τις διαχειρίστριες εταιρίες των αυτοκινητοδρόμων να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή τεχνική λύση. Ήδη, από τις αρχές του καλοκαιριού έγιναν τεχνικές δοκιμές και έχουν πλέον ξεπεραστεί όλες οι τεχνικές δυσκολίες. Σε συνεργασία με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, ικανοποιείται έτσι οριστικά ένα χρόνιο αίτημα των οδηγών, που κινούνται στους αυτοκινητόδρομους της χώρας, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και τη μείωση των καθυστερήσεων.

Με την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας, θα μειωθούν οι ουρές των διοδίων και κατ' επέκταση οι εκπομπές ρύπων, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες αιχμής.