Κοινωνία

Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση 13χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις 17/10 εξαφανίστηκε από την περιοχή του Αλίμου. Ποια η τύχη της. Τι ανακοίνωσε το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Τέλος μπήκε σήμερα στην αγωνία της οικογένειας της 13χρονης Μαρίας - Φιλοθέης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 17/10 στην περιοχή του Αλίμου.

Άγνωστα άτομα την επέστρεψαν στον τόπο διαμονής της, σύμφωνα με το "Χαμόγελο του Παιδιού". Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Μαρία-Φιλοθέη Ναζεράϊ, μόλις χθες 18/10, προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS καθώς υπήρχαν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Ο Οργανισμός ενημερώνει ότι θα βρίσκεται κοντά στην Μαρία-Φιλοθέη για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.