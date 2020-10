Life

Jerry Lee Lewis: “εικονικό” πάρτι για τα γενέθλια του

Οικοδεσπότης ο John Stamos και καλεσμένοι οι φίλοι του ..Elton John, Μπιλ Κλίντον, Willie Nelson, Lee Ann Womack, Tom Jones κ.α

Ο Jerry Lee Lewis έγινε 85 χρόνων στις 29 Σεπτεμβρίου και, καθυστερημένα, θα γιορτάσει τα γενέθλιά του με εικονική εκδήλωση στα τέλη του μήνα. Με οικοδεσπότη τον John Stamos και ερμηνείες και απότιση φόρου τιμής από φίλους, στους οποίους περιλαμβάνονται ο Elton John, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο Willie Nelson, η Lee Ann Womack, ο Tom Jones, ο Joe Walsh και άλλοι, το livestream θα μεταδοθεί στις 27 Οκτωβρίου (στις 8 μμ ET, στην επίσημη σελίδα στο Facebook και στο επίσημο κανάλι στο YouTube του Jerry Lee Lewis, καθώς και στο JerryLeeLewis.com).

Πέρυσι, ο Lewis είχε ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά ανέκτησε τη δεξιότητά του να παίζει πιάνο έγκαιρα ώστε να ηχογραφήσει ένα άλμπουμ γκόσπελ μουσικής στη Νάσβιλ, τον Ιανουάριο του 2020. Όπως επισημαίνει το Rolling Stone, μετά τον θάνατο του Little Richard στις 9 Μαΐου, ο Lewis είναι όντως ο «Last Man Standing» (πρόκειται για τον τίτλο του άλμπουμ του τού 2006).

Οι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση για τα γενέθλιά του έχουν μακρά προϊστορία με τον μουσικό θρύλο. Για παράδειγμα, ο Willie Nelson τον κάλεσε στο πάρτι που έδωσε για τα 70ά γενέθλιά του να τραγουδήσουν μαζί. Από την άλλη, στην αυτοβιογραφία του που εκδόθηκε νωρίτερα φέτος, ο Elton John χαρακτήρισε τόσο τον Lewis όσο και τον Little Richard ως τα πιανιστικά μοντέλα του: «Ήταν τα πραγματικά μοντέλα μου. Δεν ήταν μόνο το στυλ παιξίματός τους, παρότι που κι αυτό ήταν μυθικό... ήταν ο τρόπος που σηκώνονταν όρθιοι ενώ έπαιζαν, ο τρόπος που κλωτσούσαν το σκαμπό και πηδούσαν πάνω στο πιάνο. Έκαναν το παίξιμο του πιάνου να δείχνει τόσο οπτικά συναρπαστικό και σέξι και εξωφρενικό όσο το παίξιμο της κιθάρας ή το τραγούδι. Δεν είχα ποτέ πριν συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσε να είναι κάτι απ' όλα αυτά».