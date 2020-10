Πολιτισμός

Χοακίν Φίνιξ: από Τζόκερ... Ναπολέων Βοναπάρτης!

Οι συντελεστές του νέοιυ εγχειρήματος για τον Γάλλου στρατάρχη.

Ο Χοακίν Φίνιξ θα υποδυθεί τον Γάλλο στρατηγό και αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βοναπάρτη σε νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ με τίτλο Kitbag.

Στο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ ο σκηνοθέτης και ο ηθοποιός της ταινίας Gladiator (Μονομάχος) θα συνεργαστούν ξανά για ένα ακόμη επικό ιστορικό δράμα σε σενάριο του Ντέιβιντ Σκάρπα.

Ο τίτλος της ταινίας Kitbag (στρατιωτικός σάκος) φέρεται να προέρχεται από τη φράση «υπάρχει το υλικό ενός στρατηγού στον σάκο κάθε στρατιώτη». Με άλλα λόγια, κάθε μεγάλος στρατιωτικός αξιωματικός ξεκίνησε ως στρατιώτης, αλλά μόνο μερικοί επιλεγμένοι έχουν αυτό που χρειάζεται για να οδηγήσουν τους άνδρες στη μάχη, όπου ο θάνατος περιμένει.

Η ταινία υπόσχεται «μια πρωτότυπη και προσωπική ματιά» στην ιστορική προσωπικότητα και πώς ο Ναπολέων Βοναπάρτης ξεκίνησε αδίστακτα την πορεία του να γίνει αυτοκράτορας, όπως φαίνεται υπό το πρίσμα της απρόβλεπτης, εκρηκτικής σχέσης του με την πρώτη του σύζυγο, Ιωσηφίνα ντε Μποαρνέ.

Στόχος είναι η ταινία να «αποτυπώσει τις διάσημες μάχες του Ναπολέοντα, την ατελείωτη φιλοδοξία και την εκπληκτική στρατιωτική ιδιοφυΐα του.

Ο Χοακίν Φίνιξ πρωταγωνιστεί στη δραματική ταινία του Mike Mills, C'mon C'mon, στην οποία υποδύεται έναν καλλιτέχνη που ταξιδεύει στις ΗΠΑ μαζί με τον ανιψιό του.