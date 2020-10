Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Με τη Σελήνη να κινείται σήμερα στον Τοξότη, η μέρα έχει μια ανάλαφρη και χαρούμενη διάθεση.

ΚΡΙΟΣ: Η ένταση σας συνοδεύει εδώ και πολύ καιρό μα τίποτα δεν διαρκεί για πάντα. Η καριέρα και η κοινωνική σας εικόνα βρίσκονται στο στόχαστρο και σίγουρα είναι μια εποχή που κρίνεστε σκληρά για τους κόπους πολλών χρόνων. Η σημερινή μέρα δίνει ευκαιρίες για να τακτοποιήσετε κάποιες παλιές εκκρεμότητες. Τα ερωτικά σας δεν είναι στα φόρτε τους σήμερα.

ΤΑΥΡΟΣ: Τα χρήματα και τα συναισθήματα σας σήμερα μπαίνουν σε μια διαδικασία αξιολόγησης. Η μέρα αποκαλύπτει μυστικά και κρυφά σχέδια. Στο κλίμα της παραπλάνησης που επικρατεί στις σχέσεις και στις συνεργασίες χρήσιμο θα ήταν πριν εκραγείτε να αξιολογήσετε αν οι άνθρωποι ή οι καταστάσεις που εμμονικά θέλετε να συντηρήσετε… σας αξίζουν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ενώ η σημερινή μέρα σας καλεί σε εξόδους, συναναστροφές και διασκεδάσεις και τα οικονομικά σας συνεχίζουν να σας πιέζουν, θα ήταν φρόνιμο να κάνετε έναν πιο συνετό οικονομικό προϋπολογισμό πριν βρεθείτε… προ εκπλήξεων. Οι ανατροπές είναι αναμενόμενες και σας αλλάζουν την καθημερινότητα. Στα ερωτικά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και σίγουρα σήμερα σας δίνεται η δυνατότητα… να διεκδικήσετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η μέρα προσφέρεται για να βάλετε σε μια τάξη θέματα που από καιρό τώρα σας πίεζαν δυσκολεύοντας το πρόγραμμα της ημέρας. Καλό θα ήταν σήμερα να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητες σχετικά με την υγεία ή τη εργασία ώστε να νοιώσετε πραγματικά ελεύθεροι από υποθέσεις που σας αγχώνουν. Στον ερωτικό τομέα η επικοινωνία θα μπορούσε να ανατρέψει το κλίμα που ήδη υπάρχει.

ΛΕΩΝ: Παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που προκύπτουν, εδώ και πολύ καιρό, στη δουλειά, η σημερινή μέρα ανεβάζει λίγο ακόμη το θερμόμετρο καθώς κάποιες ξαφνικές ανατροπές θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ροή του προγράμματος. Παρόλα αυτά όμως η μέρα προβλέπεται ιδιαίτερα θερμή και ερωτική. Η αμείωτη καλή σας διάθεση προσφέρει πολλές δυνατότητες για χαρά και διασκέδαση. ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Η οικογένεια είναι αυτή που σήμερα θα σας στηρίξει γερά, δίνοντας σας δύναμη και τόλμη να διεκδικήσετε τα όνειρά σας. Κάποια ξαφνική ανατροπή στη διάρκεια ενός ταξιδιού ή στην οργάνωσή του θα μπορούσε να σας βγάλει εκτός του συνηθισμένου λεπτομερή προγραμματισμού σας. Στον ερωτικό τομέα καλό θα ήταν να μην έχετε μεγάλες προσδοκίες και να διατηρήσετε… στάση αναμονής.

ΖΥΓΟΣ: Με έντονη επικοινωνιακή διάθεση ξεκινά αυτή η μέρα. Η ανάγκη για επικοινωνία είναι αυτό που κυρίως σας χαρακτηρίζει και η μέρα σας προσφέρει τη δυνατότητα για κοινωνικές επαφές, γνωριμίες, συναντήσεις και μετακινήσεις. Η μέρα έχει πολλές συζητήσεις και αν δεν χαθείτε στην πολυλογία θα καταλάβετε ότι γενικά τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα σκέφτεστε. Κρατήστε ανοιχτές τις κεραίες σας γιατί σήμερα υπάρχει η τάση να αποκαλύπτονται μυστικά που με τρόπο ξαφνικό μπορούν να ανατρέψουν σχέσεις…. κυρίως ερωτικές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ:Με τη Σελήνη στον τομέα των οικονομικών σας η μέρα είναι κατάλληλη να τακτοποιήσετε κάθε εκκρεμότητα οικονομικής φύσης έτσι ώστε να νοιώσετε ασφάλεια. Τα χρήματα και τα συναισθήματα δεν θα πάψουν ποτέ να σας απασχολούν και αν έχετε τακτοποιήσει το πρώτο έρχονται οι συναισθηματικές υποθέσεις να σας αναστατώσουν. Η εμμονή σας πολλές φορές δεν σας αφήνει να δείτε ξεκάθαρα τα πράγματα. Η σημερινή μέρα έχει αποκαλύψεις. Ένα λάθος ή μια απιστία θα μπορούσε να αποκαλυφθεί… αρκεί να είστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τη Σελήνη στο δικό σας ζώδιο σήμερα μπορείτε να ασχοληθείτε με όλα αυτά που δίνουν χαρά και νόημα στη ζωή σας, αρκεί τα στενά οικονομικά σας να μπορούν να το αντέξουν… Παρά τον ενθουσιασμό της μέρας, που σίγουρα σας συνεπαίρνει καθώς τα ερωτικά σας συνεχίζουν να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον σας, χρήσιμο θα ήταν σήμερα να ασχοληθείτε με θέματα που αφορούν την εργασία και την καριέρα σας. Κάποιες εξιδανικεύσεις θα μπορούσαν να καταλήξουν σε εξαπατήσεις που το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ανατρέψουν αυτό που με τόσο κόπο και προσωπική εργασία χτίσατε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το μεγάλο αίσθημα της ευθύνης που έχετε δύσκολα θα σας αφήσει να χαλαρώσετε και να απολαύσετε ήρεμα τη μέρα σας. Τα προβλήματα βέβαια δεν λείπουν μα σίγουρα έχετε τον τρόπο να αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες. Δείξτε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας και στις απόψεις σας, χωρίς να παρασύρεστε από τις γνώμες των φίλων σας. Στα ερωτικά το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ : Η μέρα σήμερα έχει έναν ενθουσιασμό που σας παρασύρει να ασχοληθείτε με τα σχέδια και τους στόχους σας. Σε θεωρητικό επίπεδο όλα μοιάζουν ιδανικά. Πέρα όμως από την ευστροφία και τις πρωτότυπες ιδέες σας, καλό είναι να εξετάσετε αν τα οικονομικά σας μπορούν να υποστηρίξουν τα νέα ξεκινήματα. Στα αισθηματικά σας καλό θα ήταν για σήμερα να μη ξεκινήσετε συζητήσεις που αφορούν παλιές ιστορίες.

ΙΧΘΥΕΣ : Η μεγάλη σας διαίσθηση θα μπορούσε να σας γλυτώσει από πολλά προβλήματα και σίγουρα όλα θα ήταν εύκολα και ιδανικά, αν όλοι ακολουθούσαν τον δικό σας τρόπο σκέψης. Στα συναισθηματικά σας φροντίστε να κρατήσετε σταθερή πορεία βλέποντας τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως θα θέλατε να είναι. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσετε τόσο πιο εύκολο θα είναι για σας...

Πηγή: astrologos.gr