“Oruc Reis”: έφτασε στα 7 ναυτικά μίλια από το Καστελλόριζο!

Κορυφώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Διπλωματική αντεπίθεση από τη χώρα μας.

Σε ασφυκτικό κλοιό γύρω από το Καστελόριζο, πλέει με κλειστό πομπό το Oruc Reis, μόλις 7 ναυτικά μίλια από το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε μέσω του ΑΝΤ1, νέο μήνυμα στην Τουρκία, ενώ με αποκλειστικές δηλώσεις του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ, Γιώργος Καμπάς, προτείνει την άμεση τμηματική επέκταση στα 12 μίλια.

Η Τουρκία αγγίζει τα όρια της ακραίας προκλητικότητας, φέρνοντας το Oruc Reis όλο και πιο κοντά στο Καστελόριζο, χωρίς όμως να έχει ποντίσει τα ειδικά ηχοβολιστικά καλώδια ερευνών.

Από τις 3 και μισή τα ξημερώματα έχει κλείσει το σύστημα εντοπισμού ναυσιπλοΐας, AIS, συνεχίζοντας να πλέει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας χωρίς να κάνει έρευνες.

Στις 11 και μισή έφτασε περίπου 7 ναυτικά μίλια από το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης κι αφού ολοκλήρωσε την στροφή, αυτή τη στιγμή έχει χαράξει ρότα νοτιοδυτική εξερχόμενο της δυνητικής αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Τούρκος υπουργός ενέργειας απειλεί να στείλει και γεωτρύπανο στην θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου.

Η Τουρκία ανοίγει την βεντάλια των διεκδικήσεων ευελπιστώντας σε διευρυμένη ατζέντα συζητήσεων με την Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η νέα πρόκληση για τις ζώνες έρευνας και διάσωσης, που ταυτίζεται με τις αξιώσεις του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, κόβοντας στην μέση το Αιγαίο.

Με διπλωματική αντεπίθεση, η κυβέρνηση εντείνει τις κινήσεις της ώστε η τουρκική προκλητικότητα να μην μείνει αναπάντητη από την Ευρώπη.