Ελλάδα- Αλβανία: προσφυγή στη Χάγη για τις θαλάσσιες ζώνες

Σε συμφωνία για παραπομπή του ζητήματος των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ήρθαν Δένδιας και Ράμα, όπως επιθυμούσε η ελληνική πλευρά.

Σε συμφωνία για παραπομπή του ζητήματος των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ήρθαν Ελλάδα και Αλβανία, κατά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια με τον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας, Εντι Ράμα.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον κ. Ράμα ότι «έχοντας εξετάσει ενδελεχώς το ζήτημα, συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε Ελλάδα και Αλβανία από κοινού στην υποβολή του ζητήματος αυτού στη διεθνή δικαιοσύνη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», δεν έχει υπάρξει συνυποσχετικό, που συνεπάγεται γραπτή δέσμευση μεταξύ των δύο χωρών, αλλά «μοχλός πίεσης» προς τα Τίρανα, αποτελεί το ζήτημα της ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρέπει να αρθεί το εμπόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, ενώ από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, σημείωσε ότι ενδιαφέρει την Αθήνα μια θετική ατζέντα.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν "αναμένουμε πλήρη ενημέρωση από τον ΥΠΕΞ για τη συμφωνία που άνακοίνωσε, υποβολής του ζητήματος οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης".

Για δυσμενή εξέλιξη κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, αναφέροντας "η εξαπάτηση από πλευράς Αλβανίας και η αποδοχή από την κυβέρνηση της προσφυγής στην Χάγη για καθορισμό Α.Ο.Ζ., ενώ ήδη έχει δώσει το πράσινο φως για ένταξη της Αλβανίας στην Ε.Ε., είναι μία εθνικά ολέθρια εξέλιξη που θα αποτελέσει προηγούμενο για τις τουρκικές επιδιώξεις μέσω της «μειωμένης επήρειας». Δυστυχώς όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει προσχεδιάσει το έγκλημα της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο".