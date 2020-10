Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος -κορονοϊός: δεν απέχουμε πολύ από τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής «κρούει» τον κώδωνα του κινδύνου για την αύξηση των κρουσμάτων, τη μετάδοση του ιού και την επικινδυνότητά του.