Αθλητικά

Champions League: έπιασε κορυφή στα αυτογκόλ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Ποια ελληνική ομάδα βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα της σχετικής λίστας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε σπουδαίο διπλό στη Γαλλία, απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά εκτός από τους τρεις βαθμούς που πήρε, έπιασε την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην κορυφή του πίνακα με τα περισσότερα αυτογκόλ στη διοργάνωση.

Οι παίκτες της ομάδας του Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ, έχουν σημειώσει εννέα αυτογκόλ, όσα και οι ποδοσφαιριστές της πορτογαλικής ομάδας. Στην δεύτερη θέση, ισοβαθμούν Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Γαλατασαράι με οκτώ, ενώ από επτά αυτογκόλ, έχουν οι Άρσεναλ και Μπάγερν. Στην επόμενη θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με πέντε κι ακολουθεί ο Ολυμπιακός με τέσσερα αυτογκόλ.

Στην κορυφή την λίστας με τα περισσότερα αυτογκόλ βρίσκονται δώδεκα ποδοσφαιριστές που έχουν σημειώσει δυο. Από τη λίστα ξεχωρίζουν ονόματα όπως οι Πικέ, Σέρχιο Ράμος και Ζαρντέλ.