Κόσμος

Τατάρ για Κυπριακό: Λύση και εκτός της ομοσπονδίας

«Δεν έχω πρόβλημα με τον Νίκο», σημείωσε ο νεοεκλεγείς ηγέτης των τουρκοκυπρίων.

«Πρέπει να συζητηθούν και άλλα μοντέλα λύσης εκτός από την ομοσπονδία. Υπάρχουν δυσκολίες σε σχέση με το σημείο που είχαν φτάσει τα πράγματα στο Κραν Μοντάνα και πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει από τότε», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ. «Δεν γίνεται να συζητείται μόνο η ομοσπονδία, πρέπει να έρθουν στο τραπέζι και εναλλακτικές. Εδώ και 50 χρόνια συνομιλιών, δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να παρακαθίσουμε σε συνομιλίες με όρους και προϋποθέσεις» ανέφερε σε συνέντευξή στη Haber Kibris ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων.

Ο κ. Τατάρ απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την εκλογική διαδικασία, τους συνυποψηφίους του, αλλά και τη σχέση του με την Τουρκία λέγοντας ότι θα γίνει ο άνθρωπος μεταξύ της λεγόμενης «κυβέρνησης» των κατεχομένων και της τουρκικής πλευράς. Επιπλέον, όπως σημείωσε, «οι διοικήσεις και των δύο πλευρών δεν έχουν γνωριστεί», εννοώντας τον εαυτό του και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Μάλιστα, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τον αποκάλεσε με το μικρό του «Ερσίν» και ο ίδιος θα τον λέει «Νίκο». «Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον Νίκο. Η ελληνοκυπριακή πλευρά ξέρει άλλωστε ποια είναι η σκέψη μας στο Κυπριακό. Το θέμα είναι να το εξηγήσουμε αυτό και στη διεθνή κοινότητα», κατέληξε.