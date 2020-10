Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: ο Ολυμπιακός μας ανέβασε στην 17η θέση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη σκυτάλη παίρνουν σήμερα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ποια είναι η χώρα που κυνηγάμε να προσπεράσουμε.

Η σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιγ, είχε τεράστια σημασία και για τη συνολική βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA, καθώς έδωσε την ευκαιρία στη χώρα μας, να προσπεράσει την Ελβετία και να ανέβει στη 17η θέση.

Με την επικράτηση των «ερυθρόλευκων» η Ελλάδα πήρε στο ranking της UEFA 400 βαθμούς και έφτασε στους 23.800 στη βαθμολογία της τελευταίας πενταετίας, αφήνοντας πίσω της τους Ελβετούς που υποχώρησαν στη 18η θέση με 23.475 βαθμούς.

Η Ελλάδα συνεχίζει στα εφετινά Κύπελλα Ευρώπης με τρεις ομάδες (από την Πέμπτη 22/10, μπαίνουν στη... μάχη των ομίλων του Europa League και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ), ενώ οι Ελβετοί έχουν μόλις μία ομάδα που συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Γιούνγκ Μπόις).

Στη 16η θέση βρίσκεται η Σερβία με 24.250 βαθμούς (συνεχίζει μόνο με τον Ερυθρό Αστέρα στην Ευρώπη) και στη 15η η Κύπρος με 27.000 (επίσης έχει μόνο μία ομάδα, την Ομόνοια στα ευρωπαϊκά Κύπελλα).